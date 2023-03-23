«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вводит систему непрерывных улучшений

Экономика 23.03.2023 18:06
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23.03.2023 18:06
Волжская ТЭЦ-2 и сервисный центр «Волгоградэнергонефть» стали пилотными площадками для внедрения системы непрерывных улучшений в «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Любая инициатива, или как ранее было принято называть – рационализаторское предложение, теперь попадет в корпоративный банк идей, где получит экономическую оценку. Новаторское предложение должно способствоватьповышению эффективности бизнес-процессов предприятия, увеличению производительности труда и сокращению потерь.
- Мы хотим уйти от стандартного отношения к работе: отметился на проходной, отработал положенные 8 часов и домой. Система непрерывных улучшенийдолжна выстроить непрерывную, систематическую и последовательную работув трудовых коллективах, где все сотрудники становятся единой командой и вовлечены в непрерывный поиск улучшений. Рассчитываем на активную позицию энергетиков, развитие инновацийи личной ответственности каждого. Мы готовы работать с инициативами, которые помогутулучшить технологический процесс, повысить надежностьоборудования и экономию энергоресурсов, - отмечает главный инженер Олег Баландин.
Новая система заинтересует работников в новаторствах, экономически значимых для бизнеса в целом. Автору идеи выплачивается единовременная премия за подачу принятой идеи.Если инициатива прошла отбор, премия выплачивается участникам рабочей группы, при этом сумма рассчитывается исходя из общего экономического эффекта новаторства.
В коллективе с интересом и повышенным вниманием отнеслись к новой системе. Своими ожиданиями делится ведущий инженер участка тепломеханического и топливнотранспортного оборудования Андрей Булгасов - автор нескольких предложений, которые уже нашли свое применение на станции.
- Это хорошая возможность молодым специалистам заявить о себе, проявить инженерно-техническое творчество. Жизнь не стоит на месте, меняются требования к технологиям, на первое место выходят энергосбережение и безопасность. Думаю, что молодым энергетикам будет что заявить.
- Система непрерывных улучшений, внедряемая на предприятии, дает нам уникальную возможность довести свою идею до руководства, провести оценку и анализ новаций, получить компетентные рекомендации и, самое главное - внедрить идею на производстве, - комментирует ведущий инженер отдела ПБОТиЭ Артем Зеленский, также автор 4 предложений и председатель совета молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
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