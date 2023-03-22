Обзвонить всех и сразу: как бизнесу помогают сервисы автообзвона

Полезно знать 22.03.2023 10:39
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22.03.2023 10:39
Рассказать большому числу клиентов о новой услуге, напомнить о деловом мероприятии, снизить нагрузку на менеджеров, повысить количество повторных продаж, актуализировать старые базы данных — это далеко не все, на что способны сервисы автообзвона. Если бизнес связан с торговлей и оказанием услуг, то автоматический обзвон поможет решить целый ряд актуальных задач.
Сервисы автообзвона выручают там, где действовать приходится по шаблону. Например, нужно напомнить о предстоящем вебинаре или рассказать о проводимой акции большому количеству человек. Можно доверить эту задачу колл-центру, или сэкономить и провести обзвон при помощи робота, который сделает это не только дешевле, но и в несколько раз быстрее. С помощью голосового сообщения можно напоминать о записи к врачу, об окончании действия абонемента в спортзал или срока полиса ОСАГО, о том, что заказ доставлен и его пора забрать из пункта выдачи и пр.
Автоматический обзвон помогает, даже если нужна обратная связь. На https://calldog.ru/, например, предлагают с помощью робота выстраивать сложные цепочки диалогов с клиентами. Можно использовать интерактивное голосовое меню, например, чтобы по желанию клиента отправить ему промокод на скидку, ссылку на сайт с дополнительной информацией, связать с оператором и пр. Благодаря функции распознавания речи можно проводить опросы или узнавать заинтересованность клиентов. С сервисом для автоматического обзвона возможно соединить CRM, программу или сайт, чтобы робот помогал обрабатывать заказы. Автообзвон подходит не только для продаж и информирования. Данные, получаемые по его результатам, можно использовать для аналитики.
Робот может делать несколько тысяч звонков в час, перезванивать, если клиент не ответил. Ту работу по обзвону клиентов, на которую у администратора, например, стоматологической клиники, уйдет 3-4 часа, робот сделает за пять минут и предоставит отчет. Или взять к примеру, компанию, которая ведет набор персонала на массовые вакансии: на первичный обзвон кандидатов тратится много времени, а если доверить эту задачу роботу, то до HR-менеджера дойдет только основательно просеянный пул соискателей.
Несмотря на развитие мессенджеров, которые используются не только для сообщений, но и для звонков, звонки через сотовую сеть имеют для получателей больший вес, чем сообщения или даже email рассылка. К тому же через текстовые общения трудно получить обратную связь, а автобзвон неплохо справляется с этой задачей.
Реклама. ИП Павлов Д.С.
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