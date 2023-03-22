Гражданство стран восточной Европы: где проще получить второй паспорт





Страны Восточной Европы, такие как Польша, Болгария, Румыния, предлагают самые упрощенные процедуры оформления гражданства среди Европейского союза.Получив паспорт в этих странах, вы сможете стать полноправным гражданином всего Европейского союза. Это значит — пользоваться всеми правами граждан ЕС,в том числе и в Германии, Австрии, Франции и пр.

Какие программы предлагают Польша, Болгария и Румыния для получения гражданства

Иммиграционное законодательство этих стран разработало большое разнообразие программ для тех, кто желает оформить паспорт.

Так, например, в Польше разработаны следующие программы:

• натурализация (требуется прожить в стране в течение определенного времени);

• заключение брака;

• воссоединение семьи;

• регистрация бизнеса;

• по решению президента.

Аналогичные программы есть и в Болгарии:

• натурализация (проживание в Болгарии на протяжении не менее 10 лет);

• инвестирование в экономику (необходимо инвестировать не менее 255 тыс. евро);

• по происхождению и пр.

В Румынии же действуют две программы оформления румынского паспорта:

• натурализация — требуется пожить в стране не менее 8-10 лет;

• репатриация — нужно доказать наличие румынских корней.

Программы репатриации. Особенности

Данная программа предусмотрена в законодательстве всех трех государств. Например, в Польше после одобрения документов вы получите Карту поляка, после чего можно претендовать на гражданство, в Болгарии и Румынии сразу гражданство.

Порядок действия для участия в программе репатриации на примере Румынии

1. Собрать пакет необходимых документов, которые подтверждают ваше румынское происхождение. Это могут быть справки из архивов и документы военных времен.

2. Предоставить весь этот пакет документов вместе с заполненным заявлением в Минюст Румынии.

3. После рассмотрения заявки специалисты вынесут решение.Если оно будет положительное, вас пригласят на принятие присяги на румынском языке.

4. После присяги предстоит пройти короткое собеседование.

Из всех существующих программ оформления гражданства репатриация является самой простой и быстрой. В этом случае паспорт можно получить за полутора года.

Единственная сложность при сборе документов для участия в программе репатриации состоит в том, что иногда очень трудно найти документальные доказательства наличия соответствующих корней в родословной.

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Реклама. ИП Кучерена.А.В.



