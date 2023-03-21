Экономика 21.03.2023 14:34
0
21.03.2023 14:34
Объем снятия наличных по активным кредитным картам* в банке «Открытие» ( входит в Группу ВТБ) в январе-феврале 2023 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Клиенты банка могут бесплатно снимать с кредиток наличными ежемесячно до 50 тысяч рублей в первые три месяца после оформления карты.
Возможность снятия наличных без комиссии и без процентов появилась у держателей кредитных карт «120 дней» в конце 2022 года. Услуга пользуется популярностью у клиентов банка, спрос на нее растет из месяца в месяц.
За первые два месяца 2023 года банк «Открытие» также увеличил в 2,5 раза выдачи кредитных карт год к году. Число активных кредитных карт приблизилось к 500 тысячам. Чаще всего оформляют карты жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Самый большой прирост новых держателей кредиток в январе-феврале 2023 года наблюдался в Поволжье.
Одной из основных причин роста выдач кредитных карт в начале 2023 года стало увеличение первого льготного грейс-периода по карте «120 дней» до 180 дней. В течение полугода с момента оформления кредитной карты держатель может не вносить никаких платежей.
Подробно ознакомиться с условиями и оформить кредитную карту «Открытия» можно на сайте банка.
* Активной считается карта, по которой была совершена минимум одна транзакция на сумму от 100 рублей.
erid:4CQwVszH9pSXr7YLrsQ
Р
Что волгоградцам нужно для счастья - выяснила СберСтрахование жизни21.03.2023 14:41
Экономика 21.03.2023 14:41
Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии21.03.2023 14:32
Экономика 21.03.2023 14:32
Банк «Открытие» снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке21.03.2023 11:37
Экономика 21.03.2023 11:37
ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней21.03.2023 11:34
Экономика 21.03.2023 11:34
Банк «Открытие» упростил для компаний расчеты бизнес-картами21.03.2023 11:22
Экономика 21.03.2023 11:22
В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильников20.03.2023 19:53
Экономика 20.03.2023 19:53
Сбербанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичное жильё для родителей детей с инвалидностью20.03.2023 16:55
Экономика 20.03.2023 16:55
Клиенты банка «Открытие» получат 5% кешбэк на все покупки по кредитной карте «120 дней»20.03.2023 12:26
Экономика 20.03.2023 12:26
«Волгоградэнергосбыт» обнародовал антирейтинг СНТ по платежной дисциплине20.03.2023 11:08
Экономика 20.03.2023 11:08
На волгоградском «КАУСТИКе» внедряют собственные изобретения сотрудников предприятия20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
ВТБ расширяет возможности клиентов при покупке вторичного жилья по «семейной ипотеке»20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
В Волгоградской области химическая промышленность стала лидером по уровню зарплат20.03.2023 08:08
Экономика 20.03.2023 08:08
Банк «Открытие» проведет вебинар по ВЭД для бизнеса18.03.2023 15:11
Экономика 18.03.2023 15:11
Кредит наличными банка «Открытие» признан лучшим потребительским кредитом года17.03.2023 17:58
Экономика 17.03.2023 17:58
«Открытие Инвестиции» регистрирует новых клиентов в режиме реального времени благодаря технологии искусственного интеллекта17.03.2023 17:13
Экономика 17.03.2023 17:13