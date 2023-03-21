Банк «Открытие» снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке

Экономика 21.03.2023 11:37
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21.03.2023 11:37
Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) улучшил условия по программам ипотеки для первичного и вторичного жилья. Теперь клиенты «Открытия» могут оформить ипотеку при первоначальном взносе – от 15%.
Снижение первоначального взноса до 15% даст возможность большему числу клиентов оформить ипотеку на максимально комфортных условиях. Предложение распространяется на классические программы «Новостройка» и «Вторичное жилье».
Программы «Новостройка» и «Вторичное жилье» позволяют купить квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса — от 15%, для клиентов, получающих зарплату на карту банка – от 10%.
Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.
С полными условиями и ставками ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.
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