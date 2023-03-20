Волгоградцы получат две недели бесплатной связи от Tele2

Телеком 20.03.2023 16:34
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20.03.2023 16:34
Оператор предлагает новым абонентам в Волгограде бесплатно протестировать качество услуг на тарифе «Мой онлайн». Теперь при подключении к Tele2 жители города и области могут пользоваться услугами связи в течение двух недель.
В настоящее время в зоне устойчивого покрытия голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета Tele2 проживают 99% жителей Волгоградской области. Доступ к сети оператора обеспечен как в городах, так и в малых населенных пунктах, на большей части протяженности автомобильных трасс, а также в популярных местах отдыха жителей.Tele2 в очередной раз подчеркивает свой честный подход и дает возможность бесплатно протестировать услуги связи.
Так, в период с 20 марта по 27 апреля 2023 года компания предоставляет всем новым клиентам возможность подключить тариф «Мой онлайн» на льготных условиях: в течение двух недель при подключении к Tele2 абоненты в Волгограде смогут воспользоваться услугами оператора бесплатно.После того, как клиент убедится в качестве связи, он может внести абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа.Стать клиентом оператора можно в салонах связи или на сайте Tele2, оформив заказ SIM-карты с бесплатной курьерской доставкой.Подробности доступны на сайте проекта.
Подключившись к тарифу «Мой онлайн», клиент получает оптимальное сочетание объема услуг и их стоимости. За 400 рублей в месяц абоненты получают 20 Гб интернет-трафика, безлимитное общение внутри сети и 400 минут на разговоры с абонентами других операторов. Также пользователям тарифа доступны другие выгодные возможности: двойной объем интернет-трафика каждый третий месяц,безлимитные мессенджеры и соцсети, бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, обмен минут на скидки, кино и сервисы.
Кроме того, до 11 апреля в тариф можно включить услуги домашнего интернета и цифрового ТВ на 3 месяца бесплатно.
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