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Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффакомедийного сериала «Зёма 3»

Телеком 20.03.2023 14:31
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20.03.2023 14:31


Завершились съемки семисерийного комедийного проекта«Макс и Гусь» (18+) — спин-оффапопулярного комедийного сериала о провинциальных пацанах «Зёма 3». Главные роли в истории превращения предприимчивого пензенского парня в местного авторитета исполнили Никита Кологривый (Макс) и Владимир Карпук (Гусь). В сериале снимались Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наташа Бардо, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие. Эксклюзивная премьера проекта состоится в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»), о дате будет объявлено позднее. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
Макс в сериале «Зёма 3» — антагонист главного героя Зёмы, персонаж харизматичный и с отрицательным обаянием. Он уже почти криминальный король Пензы. Новый сериал «Макс и Гусь» расскажет предысторию — как Макс из рядового каппера (того, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе) стал беспринципным воротилой, который контролирует наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в новом сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наталья Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зёма 3. Новогодний замес» (2021). И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся, как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. А еще зрителя ждет знакомство с другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы (Павел Прилучный).
Сериал «Макс и Гусь» рассказывает, как простой пацан, стоящий за свой район, друзей и свою девушку, шаг за шагом попадает под влияние Анальгина, крупного криминального воротилы Пензы. Оказавшись в долгах из-за неудавшейся аферы с футбольными ставками, Макс, Гусь и примкнувший к ним Серж вынуждены выполнять любые задания Анальгина. Затопить бордель конкурента или ограбить инкассаторскую машину? Они готовы на все. Но чем дальше заходят Макс и Гусь, тем сложнее становится дилемма —продолжать идти ли по этому пути или остановиться. Ведь все ближе граница, за которой начинается настоящее зло. Как всегда, в сериале много пацанского юмора и зубодробительных экшн-сцен. Как сказал Серж о будущих перипетиях: «Шикардос! Звучит как много денег!» 
Производством сериала «Макс и Гусь» занимались компании «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс». Съемки всех эпизодов длились три месяца. Никита Кологривый также дебютировал в сериале в качестве креативного продюсера. Он занимался разработкой и постановкой боевых сцен, принимал участие в работе над сценарием. 
Наша история абсолютно реальна, а сам сериал по сути — маленький фрагмент жизни, в котором каждый сможет увидеть персонажа, похожего на себя. Нам удалось собрать на съемочной площадке уникальный каст. Каждый герой получился харизматичным, по-своему ярким. Уверен, что проект не оставит никого равнодушным, — сказал генеральный продюсер проекта Андрей Шишканов.
— Синергия, которая возникала на площадке каждый съемочный день, была уникальна. В результате сцены получились максимально живыми, а картинка — абсолютно правдивой. Мы уверены: зритель, погрузившись в сюжет, будет с нетерпением ждать выхода каждого нового эпизода, — поделился режиссер сериала Денис Павлов.
— Появление “Зёмы” произвело фурор в индустрии, выведя на экраны новых героев, как кажется, из соседнего двора. Жизненный идерзкий юмор, харизматичные и обаятельные герои, криминальные твисты и неожиданные драматические повороты — это то, за что зрители любят комедийные экшены. Но при вроде бы легкости действия сериал затрагивает и важныевопросы, с которыми в той или иной степени сталкивается каждый.Максу и Гусю предстоит решить, какую цену они готовы заплатить за шикарную жизнь и большие деньги. Наблюдать за этим не только увлекательно, но и весело, — отметил директор по контенту видеосервисаWink и один из продюсеров сериалаАлександр Косарим.
О сериале «Макс и Гусь»
Производство: «Вселенная Кино», «Ящер Пикчерс»
Жанр: комедия, экшн
Количество эпизодов: 7 по 30 минут
Премьера: весна 2023
Видеосервис: Wink
Генеральные продюсеры: Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов, Денис Рябцев
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Режиссер-постановщик: Денис Павлов
Автор идеи: Вадим Валиуллин
Авторы сценария: Вадим Валиуллин, Денис Павлов, Тимур Левченко, Юлия Абрамчик
В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Сергей Гинзбург и другие.
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