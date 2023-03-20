Экономика 20.03.2023 12:26
0
20.03.2023 12:26
Банк «Открытие» начислит клиентам, оформившим кредитную карту «120 дней», кешбэк 5% на все покупки в течение месяца. При этом первый льготный период без процентов и платежей по карте увеличен до 180 дней.
Оформить пластиковую или виртуальную кредитную карту «120 дней» необходимо до 30 апреля 2023 года включительно. 5% кешбэка будет начислено за все покупки, совершенные в течение месяца с даты получения карты.
Также банк продлевает акцию «180 дней без процентов!», в рамках которой первый льготный период без процентов и платежей увеличен до 180 календарных дней. В льготный период входят в том числе операции по снятию наличных — до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии.
Получить карту могут как новые, так и действующие клиенты банка.
«120 дней» — самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Выпускается и обслуживается бесплатно, имеет кредитный лимит до 500 000 рублей. Оформить карту можно онлайн или в офисе банка. Заполнение заявки занимает не более 5 минут, а ее одобрение — не более 3 минут.
С полными условиями получения 5% кешбэка, акцией «180 дней без процентов!» и преимуществами по карте «120 дней» можно ознакомиться на сайте банка.
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38