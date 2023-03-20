Экономика 20.03.2023 12:26
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20.03.2023 12:26
Банк «Открытие» начислит клиентам, оформившим кредитную карту «120 дней», кешбэк 5% на все покупки в течение месяца. При этом первый льготный период без процентов и платежей по карте увеличен до 180 дней.
Оформить пластиковую или виртуальную кредитную карту «120 дней» необходимо до 30 апреля 2023 года включительно. 5% кешбэка будет начислено за все покупки, совершенные в течение месяца с даты получения карты.
Также банк продлевает акцию «180 дней без процентов!», в рамках которой первый льготный период без процентов и платежей увеличен до 180 календарных дней. В льготный период входят в том числе операции по снятию наличных — до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии.
Получить карту могут как новые, так и действующие клиенты банка.
«120 дней» — самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Выпускается и обслуживается бесплатно, имеет кредитный лимит до 500 000 рублей. Оформить карту можно онлайн или в офисе банка. Заполнение заявки занимает не более 5 минут, а ее одобрение — не более 3 минут.
С полными условиями получения 5% кешбэка, акцией «180 дней без процентов!» и преимуществами по карте «120 дней» можно ознакомиться на сайте банка.
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