Кредит наличными банка «Открытие» признан лучшим потребительским кредитом года

Экономика 17.03.2023 17:58
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17.03.2023 17:58
Банк «Открытие» победил в номинации «Потребительский кредит года — 2022» ежегодной премии крупнейшего российского финансового маркетплейса Банки.ру.
По мнению экспертного совета Банки.ру, банк «Открытие» сумел соединить в продукте одни из самых выгодных условий на рынке потребительского кредитования: на протяжении всего года банк регулярно снижал процентные ставки и проводил акции.
Эксперты также отметили, что банк принимает решение по заявке практически моментально, а представитель банка бесплатно доставляет документы и дебетовую карту с кредитными средствами на дом.
Банк «Открытие» выдает кредит наличными на любые цели с кешбэком и бесплатной доставкой на сумму от 50 тысяч до 5 миллионов рублей.
Подробнее с условиями кредита наличными от «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.
Ежегодная премия Банки.ру — одного из главных событий российского финансового рынка. 16 церемония вручения премии прошла 16 марта в Москве. В этом году премия Банки.ру состояла из 28 номинаций и семи основных категорий. За вклад в развитие отрасли, высокий уровень клиентского сервиса и создание самых выгодных и востребованных в 2022 году финансовых продуктов были отмечены лучшие банки, МФО, страховые и инвестиционные компании.
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