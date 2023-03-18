Банк «Открытие» проведет вебинар по ВЭД для бизнеса

Экономика 18.03.2023 15:11
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18.03.2023 15:11
На вебинаре «ВЭД-2023: новая система валютных ценностей» эксперты обсудят новации закона о валютном регулировании и контроле и тренды в работе с ним, а также новые возможности в расчетах наличными.
Экспертами на вебинаре выступят Юлия Смурова, советник международной юридической фирмы SEAMLESS Legal, и Елена Толкачева, управляющий директор в Управлении ВЭД и Департаменте развития среднего бизнеса банка «Открытие».
Банк «Открытие» предлагает бизнесу расчетные и брокерские счета для работы с зарубежными компаниями, услуги валютного контроля, конверсии валют и другие сервисы.
Вебинар состоится 23 марта в 10:30 по московскому времени. Для участия нужно заполнить простую форму, после чего на почту придет ссылка для доступа.
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