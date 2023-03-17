Экономика

«Открытие Инвестиции» регистрирует новых клиентов в режиме реального времени благодаря технологии искусственного интеллекта

Экономика 17.03.2023 17:13
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17.03.2023 17:13


Один из ведущих российских брокеров «Открытие Инвестиции» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ) внедрил отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision на базе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической оцифровки документов и распознавания изображений.
Разработчик технологии – компания «Биорг», резидент «Сколково». Благодаря внедрению платформы процесс открытия брокерского счета ускорился в три раза, в среднем до 5 минут. В большинстве случаев клиенты могут получить доступ к торгам уже в течение 10-15 минут. Документы обрабатываются в круглосуточном режиме без перерывов.
До внедрения технологии «Биорг» входящие заявки обрабатывали преимущественно  сотрудники «Открытие Инвестиции» и только в рабочее время. Узким местом был процесс валидации фотографии паспорта. В условиях большого потока заявок клиент вынужден был ждать решения не менее двух часов, а в некоторых случаях до суток. При этом основное время уходило на ожидание в очереди на обработку.
Технология Beorg Smart Vision на базе ИИ разгружает сотрудников, выполняя за них рутинные действия по распознаванию и верификации документов. Решение избавляет от очередей на обработку заявок, в том числе при нарастающем потоке регистраций, пиковых нагрузках. Клиенты могут дистанционно открыть счет и в режиме реального времени получить доступ к операциям на бирже.
До «Биорг» мы использовали для распознавания паспортов продукт другой компании, но он не закрывал всех наших потребностей. В частности, мы не могли принять однозначное решение о безопасной регистрации пользователя, поскольку большое количество паспортов распознавалось с низким качеством, приходилось перепроверять их вручную. Платформа Beorg Smart Vision дает нам гарантированное качество распознавания на уровне почти 100 процентов и полную автоматизацию бизнес-процесса за счет двухэтапного метода верификации. Кроме того, нам удалось сэкономить на обработке документов, поскольку при возросших объемах продаж услуг не понадобилось увеличивать штат людей для валидации паспортов, – говорит Кристина Коваленко, директор департамента IT «Открытие Инвестиции».
ИИ-сервис оцифровки и распознавания представители брокера планируют масштабировать и на другие процессы, где необходима проверка паспорта.
Перед стартом проекта технология «Биорг» прошла ступенчатый отбор. В течение нескольких месяцев платформу пилотировали, чтобы убедится в качестве и скорости распознавания. Около месяца накапливали и анализировали данные, сравнивали результаты с альтернативными решениями на рынке.
– Выбор в пользу нашего сервиса дополнительно подтверждает, что облачные технологии при должном уровне безопасности дают бизнесу значительное преимущество по сравнению с «тяжелыми» контурными решениями: быстрый старт, высокую скорость обработки документов, вне зависимости от уровня собственных ИТ-мощностей, возможность быстро масштабироваться, – отмечает генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.
Специальная рабочая группа с участием ключевых подразделений «Открытие Инвестиции» анализировала возможные риски обработки персональных данных клиентов при помощи облачного решения. Подтвержденная степень защиты данных на платформе – технологии шифрования (ГОСТ) и деперсонализации, когда перед обработкой документы «разрезаются» на фрагменты, сертификация ФСТЭК и ФСБ – дали основания принять положительное решение о старте проекта.
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