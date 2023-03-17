Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на покупку автомобилей Tank

Экономика 17.03.2023 15:55
0
17.03.2023 15:55
«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») заявил о начале выдач автокредитов на покупку нового для России китайского бренда Tank. Получить заемные средства на приобретение марки возможно по ставке от 9,9% годовых в рублях как рамках программы залогового автокредитования на новые авто, так и в рамках тарифа «Промо Китай». Наилучшие кредитные условия будут доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста».
Первый автокредит оформлен на модель Tank 300 на 2,9 млн рублей, сроком на 7 лет. Стоимость автомобиля составила 3,83 млн рублей.
В рамках залогового кредитования на новые автомобили клиентам банка «Открытие» доступно финансирование на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0% до 20% в зависимости от программы. Кредит по спецпрограмме «Промо Китай» входит в тройку наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства (по версии Банки.ру) и выдается на покупку автомобилей 15 брендов из КНР: Chery, Exeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Great Wall, Haval, Hongqi, JAC, Omoda, Skywell, Tank и Voyah. Доступная сумма финансирования - до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Ставки по программам стартуют от 9,9% годовых в рублях.
«Премиальный бренд внедорожников Tank компании Great Wall начал продажи в России буквально на днях, а мы уже готовы финансировать пожелания наших клиентов. Tank 300 - первая модель марки, доступная к покупке в нашей стране, - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. - На сегодня китайские автомобили пользуются все большим спросом, в связи с чем мы активно развиваем кредитование этого направления, разрабатывая специальные программы во всех сегментах, от массовых до премиум линеек».
Спрос на китайские автомобили планомерно растет. В структуре выдач банка «Открытие» за 2022 год 12% купленных в кредит новых автомобилей оказались китайскими, а в первые месяцы 2023 года уже каждый шестой автокредит на первичном рынке пришелся на бренды из КНР (17%). В пятерке лидеров по китайским маркам, покупаемым в кредит, на сегодня – Haval, Chery, Geely, Changan и Omoda.
Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.
erid:CQwVszH9pSXr13mftE
Волгоградский электромеханический завод избежал банкротства, погасив долг17.03.2023 14:59
Экономика 17.03.2023 14:59
Банк «Открытие» на 1,5 процентных пункта снизит ставку по ипотеке c опцией «Хочу ставку ниже»17.03.2023 14:44
Экономика 17.03.2023 14:44
Проекты Сбера победили в национальной премии «Событие года»17.03.2023 13:54
Экономика 17.03.2023 13:54
Жилой комплекс «Новый Свет» от «Синара-Девелопмент» получил «серебро» в премии новостроек «Топ ЖК-2023»17.03.2023 13:16
Экономика 17.03.2023 13:16
Контакт-центры ВТБ перейдут на технологию повышения эмпатии17.03.2023 09:40
Экономика 17.03.2023 09:40
В Волгоградской области цены на помидоры перегнали стоимость огурцов16.03.2023 15:42
Экономика 16.03.2023 15:42
НПФ «Открытие» запустил новую версию Личного кабинета для клиентов16.03.2023 14:46
Экономика 16.03.2023 14:46
Волгоградский электромеханический завод банкротят из-за долга в 4,5 миллиона16.03.2023 12:49
Экономика 16.03.2023 12:49
Открытие Private Banking вошел в число лучших банков для состоятельных клиентов16.03.2023 12:44
Экономика 16.03.2023 12:44
Волгоградские чиновники утвердили прошлогоднюю зарплату строителей16.03.2023 11:47
Экономика 16.03.2023 11:47
«Открытие Авто»: в феврале в России выросли продажи десяти традиционных премиальных марок16.03.2023 11:39
Экономика 16.03.2023 11:39
Дизтопливо подешевело за неделю в Волгоградкой области на 29 копеек16.03.2023 07:53
Экономика 16.03.2023 07:53
ВТБ профинансировал проекты «Фабрики проектного финансирования» на 500 млрд рублей15.03.2023 12:37
Экономика 15.03.2023 12:37
Банк «Открытие» вводит дополнительную скидку по ипотеке в размере 0,3% годовых15.03.2023 12:31
Экономика 15.03.2023 12:31
79% молодых россиян хотели бы открыть собственный бизнес14.03.2023 15:30
Экономика 14.03.2023 15:30