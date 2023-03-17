Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на покупку автомобилей Tank





«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») заявил о начале выдач автокредитов на покупку нового для России китайского бренда Tank. Получить заемные средства на приобретение марки возможно по ставке от 9,9% годовых в рублях как рамках программы залогового автокредитования на новые авто, так и в рамках тарифа «Промо Китай». Наилучшие кредитные условия будут доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста».

Первый автокредит оформлен на модель Tank 300 на 2,9 млн рублей, сроком на 7 лет. Стоимость автомобиля составила 3,83 млн рублей.

В рамках залогового кредитования на новые автомобили клиентам банка «Открытие» доступно финансирование на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0% до 20% в зависимости от программы. Кредит по спецпрограмме «Промо Китай» входит в тройку наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства (по версии Банки.ру) и выдается на покупку автомобилей 15 брендов из КНР: Chery, Exeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Great Wall, Haval, Hongqi, JAC, Omoda, Skywell, Tank и Voyah. Доступная сумма финансирования - до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Ставки по программам стартуют от 9,9% годовых в рублях.

«Премиальный бренд внедорожников Tank компании Great Wall начал продажи в России буквально на днях, а мы уже готовы финансировать пожелания наших клиентов. Tank 300 - первая модель марки, доступная к покупке в нашей стране, - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. - На сегодня китайские автомобили пользуются все большим спросом, в связи с чем мы активно развиваем кредитование этого направления, разрабатывая специальные программы во всех сегментах, от массовых до премиум линеек».

Спрос на китайские автомобили планомерно растет. В структуре выдач банка «Открытие» за 2022 год 12% купленных в кредит новых автомобилей оказались китайскими, а в первые месяцы 2023 года уже каждый шестой автокредит на первичном рынке пришелся на бренды из КНР (17%). В пятерке лидеров по китайским маркам, покупаемым в кредит, на сегодня – Haval, Chery, Geely, Changan и Omoda.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

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