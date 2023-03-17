Банк «Открытие» на 1,5 процентных пункта снизит ставку по ипотеке c опцией «Хочу ставку ниже»

Экономика 17.03.2023 14:44
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17.03.2023 14:44
С опцией «Хочу ставку ниже» клиенты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) смогут оформить ипотеку по низкой ставке на весь срок ипотечного кредита при внесении единоразового платежа. Дисконт по опции «Хочу ставку ниже» составляет 1,5 процентных пункта. Сумма платежа за уменьшение ставки рассчитывается исходя из параметров конкретного кредита.
Опция распространяется на ипотечные программы «Квартира», «Новостройка» и «Рефинансирование» и суммируется с другими скидками банка. Таким образом, клиент может оформить ипотеку по ставке от 8,89% годовых*.
При выборе опции «Хочу ставку ниже» ежемесячный платеж снижается с момента выдачи ипотеки. Сумма единовременного платежа за уменьшение ставки зависит от величины кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки и списывается в день подписания кредитного договора. Для получения скидки необходимо, чтобы сумма платежа была размещена на счете заемщика до момента сделки. Воспользоваться предложением можно при подаче заявки на ипотеку любым удобным способом, выбрав опцию «Хочу ставку ниже».
Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн, с возможностью получения оперативного предварительного решения.
С полными условиями акции «Хочу ставку ниже» и ставками по ипотечным программам «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.
* с учетом всех дисконтов, применяемых в рамках ипотечной программы
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