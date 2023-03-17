



Подведены итоги самой масштабной в России премии жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК-2023», на которую были номинированы свыше 1500 проектов недвижимости.

Одним из лучших проектов Волгоградской области стал ЖК «Новый Свет», который возводит компания «Синара-Девелопмент» . Он занял второе место в региональной номинации.

Жилой квартал «Новый Свет» расположен в Советском районе Волгограда и возводится по принципу комплексного освоения территории. Он состоит из нескольких групп жилых домов разной этажности, вокруг которых оптимально расположены рекреационные зоны, объекты социальной инфраструктуры, магазины и аптеки. Во дворах обустроены игровые и спортивные площадки. То есть созданы все условия для удобства жителей.

В «Новом Свете» компания «Синара-Девелопмент» построила уже 13 многоквартирных домов, в которых проживает порядка четырех тысяч горожан. Сейчас завершается возведение последнего 23-этажного дома повышенной комфортности. Он будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Общая площадь возведенного жилья составит 80 тысяч кв. м.

Конкурс «Топ ЖК» является самой престижной отраслевой премией в области жилой недвижимости. Ежегодно на конкурсе определяются лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство. Победители в номинациях малоэтажного и среднеэтажного строительства определяются по федеральным округам. Более 400 независимых отраслевых экспертов оценивают каждого участника по 133 параметрам, большинство из которых входят в Стандарт комплексного развития территорий, разработанный Минстроем РФ и ДОМ.РФ.

– Высокая оценка экспертного сообщества и присуждение премии «Топ ЖК» подтверждают, что «Новый Свет» – грамотно спроектированный и построенный микрорайон. Компания «Синара-Девелопмент» первой в Волгоградской области применила комплексный подход к освоению территории и задала тренд создания комфортной городской среды. Квартал «Новый Свет» – пример заботы застройщика о жителях, а этот принцип всегда главенствует при строительстве объектов «Синара-Девелопмент, – подчеркнул коммерческий директор компании Юрий Старков.

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