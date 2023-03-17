Экономика

Контакт-центры ВТБ перейдут на технологию повышения эмпатии

Экономика 17.03.2023 09:40
0
17.03.2023 09:40


Тестирование речевого тренажера для развития навыков «живого» общения сотрудников контакт-центра банка завершил ВТБ. Он поможет сделать взаимодействие с клиентами банка более бережным и продуктивным, сократив время разговора и долю негативных отзывов. Решение готовится к промышленной эксплуатации в банке.

Речевой тренажер «Диалог. Симулятор» позволяет научить сотрудников общаться с клиентами не только по стандартным скриптам, но и позволяет лучше разбираться в запросах и предоставлять информацию в наиболее удобном формате. На нем можно управлять темпом, выразительностью и иными параметрами речи, чтобы научиться устанавливать с клиентом доверительный контакт и минимизировать негативную реакцию. Также он позволяет отрабатывать основные этапы диалога и формирует навыки, помогающие сократить время общения.

Тренажер способствует лучшему усвоению материал в период обучения. Речевой модуль встроен в общебанковскую программу обучения персонала и доступен в веб-версии для мобильных и стационарных устройств.

-Речевой тренажер является российской разработкой. Его отличает сочетание передовых технологий речевого анализа и уникальной методики для коррекции речи, «упакованных» в готовое к использованию в банковской сфере решение. Это позволило сократить время разговора на 25-30 секунд — это более 8% от средней его продолжительности, снизить долю негативных отзывов от пользователей более, чем на 5%, и сократить отток сотрудников контакт-центра на 66%, — сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока банка ВТБ.   

-Совместная работа роботов и человека стала одним из основных трендов развития контакт-центров. Для обучения сотрудников мы также внедрили инструмент тренировок при помощи бота. Считаю, что это успешная синергия работы тренера и тренажера. Данный метод позволяет не только экономить ресурсы преподавателя, а студентам многократно проходить курс обучения, но и победить эмоциональный барьер при первом общении с клиентами. Работа оператора контакт-центра сложная и требует особые коммуникативные навыки — ежедневно каждый сотрудник принимает более 100 обращений по различным вопросам. Тренажер помогает операторам быстро ориентироваться в тематиках и переключаться между диалогами, экономя силы, энергию и время. Мы планируем активно развивать голосовой тренажер, и уже в этом году внедрим более десяти новых сценариев, — комментирует Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания - вице-президент ВТБ. 

В течение 6 месяцев в пилотном проекте принимали участие 95 сотрудников контакт-центра. Измерения ключевых показателей пилотной группы проходили параллельно с измерениями показателей по контрольной группе, которая не использовала речевые тренажеры для обучения новых сотрудников. Сравнение результатов пилотной и контрольной групп показало высокую эффективность решения.

В процессе общения сотрудника с тренажером система анализирует параметры его речи и дает рекомендации по ее корректировке в зависимости от типа диалога и обучающего сценария. В рамках отработки «конфликтного» сценария сотруднику могут быть даны необходимые рекомендации, чтобы снизить негатив при общении с клиентом. Также разработан тренажер для отработки навыков продаж, которые в ближайшее время будут интегрированы в начальное обучение сотрудников.  

Тренировка состоит из трех этапов: сначала сотрудник произносит отдельные фразы, затем проигрывает весь диалог, а на «экзамене» воспроизводит уже проработанный весь текст с правильными интонациями.

Пилотный проект показал, что инструменты, способные дать сотрудникам больше понимания и больше возможностей управлять клиентским диалогом, оказывают положительное влияние не только на продуктивность рабочего процесса, но и на удовлетворенность сотрудников собой, ведь это существенно облегчает работу и снижает стресс при взаимодействии с клиентами, особенно на начальных этапах.

Тестирование технологии проводилось в Акселераторе ВТБ, а сам речевой тренажер «Диалог. Симулятор» — разработка российской компании «Раппорт Топ».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.03.2023 15:42
Экономика 16.03.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2023 14:46
Экономика 16.03.2023 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2023 12:49
Экономика 16.03.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2023 12:44
Экономика 16.03.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2023 11:47
Экономика 16.03.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2023 11:39
Экономика 16.03.2023 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2023 07:53
Экономика 16.03.2023 07:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.03.2023 12:37
Экономика 15.03.2023 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.03.2023 12:31
Экономика 15.03.2023 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.03.2023 15:30
Экономика 14.03.2023 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.03.2023 14:42
Экономика 14.03.2023 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.03.2023 14:40
Экономика 14.03.2023 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.03.2023 08:35
Экономика 14.03.2023 08:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.03.2023 19:53
Экономика 13.03.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.03.2023 18:04
Экономика 13.03.2023 18:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:01
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из МинводСмотреть фотографии
11:41
Ж/д переезд в Волгоградской области переведут в ручное управление 20 мартаСмотреть фотографии
11:39
При поддержке ЕвроХима начата работа над созданием второй очереди парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде к 2026 году за 430 миллионов отремонтируют мост на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде изменили график движения трамвайного маршрута № 11Смотреть фотографии
11:09
Верховный суд РФ обязал сменить похабное название сети суши по иску Волгоградского УФАССмотреть фотографии
11:07
Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Ущерб на десятки миллионов: ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту порчи земли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:08
Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проектаСмотреть фотографии
10:05
Девятую годовщину Крымской весны в Волгоградской области отметят в мини-форматеСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Волгоградцев приглашают на выставку-ярмарку «Неделя Великого поста»Смотреть фотографии
09:34
В Севастополе увековечат имя Героя России из Волгоградской области Алексея НагинаСмотреть фотографии
09:05
На полигоне Прудбой Волгоградской области снайперы поразили цели на расстоянии 1,5 кмСмотреть фотографии
08:10
В Волгограде проснулся первый клещ и уже укусил человекаСмотреть фотографии
06:36
«Так вот откуда этот хлам!»: волгоградцы разгадали тайну рождения мусорных завалов на улицахСмотреть фотографииCмотреть видео
06:01
В Волгоградской области опубликовали календарь охотника на 2023 годСмотреть фотографии
22:19
Не огород вспахать. Сергей Жуков о том, почему газ в Волгоградской области пришёл ещё не во все сёлаСмотреть фотографии
21:43
Отступать некуда: волгоградские болельщики ждут от "Ротора" победы в матче с "Легионом"Смотреть фотографии
20:52
В РПН запретили жителям Волгоградской области пить сырую воду из-за паводкаСмотреть фотографии
20:19
Генерал СК Музраев 20 марта в суде Ростова выступит с последним словомСмотреть фотографии
20:19
Волгоградец выразил благодарность инспекторам ДПС за спасение супругиСмотреть фотографии
19:48
Росли и учились вместе: в Красном Яру Волгоградской области похоронили друзей, погибших на СВОСмотреть фотографии
19:13
Военкоры РГ, работавшие в зоне СВО, откроют фотовыставку в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области построят первый в ЮФО малотоннажный комплекс СПГ для заправки автобусовСмотреть фотографии
17:58
ГУ МВД опубликовало видео с задержанным на Мамаевом кургане байкеромСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Волгоград настигла пыльная буря из КазахстанаСмотреть фотографии
17:11
Волгоградец уволок две секции ограждения парка в пункт приема металлаСмотреть фотографии
17:05
Пытавшийся устроить пожар на Мамаевом кургане волгоградец был пьянСмотреть фотографии
 