Вышел трейлер нового сериала Федора Бондарчука





Онлайн-кинотеатры Wink и «Кинопоиск» представили трейлер и характер-постеры нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Производством 10-серийного драмеди занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва («ПСИХ», «HAPPY END»). Шоураннерами проекта выступают Алексей Киселёв и Паулина Андреева.

Накануне сериал «Актрисы» стал одним из главных проектов второго фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, взяв награды в двух номинациях — «Лучший оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».Сериал «Актрисы» будет доступен подписчикам Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск» с 30 марта 2023 года.

В сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Лолита Милявская, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова, Анна Снаткина, Антон Риваль, Анастасия Красовская, Пётр Скворцов, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Шевченков, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие.

Сюжет

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.

Сериал «Актрисы», подобно пьесе, делится на три акта, между которыми проходит по три года: серии 1-3 (первый акт) — 2014 год; серии 4-6 (второй акт) — 2017 год; серии 7-10 (третий акт) — 2020 год. По замыслу творческой команды, такой подход к сериалу не только роднит его с драматургическим произведением, но и дарит большую свободу. Например, каждый из актов получил свой цветовой код: в первом акте добавляется охра, во втором — зеленый, а в третьем — чистый красный цвет.

Герои

Светлана Ходченкова, актриса, роль «Полина»:

«Моя героиня — актриса, и проходит в этой истории несколько кругов ада. Начинается всё с того, что у нее не складывается карьера, и от этого непризнания она решает уйти в церковный хор. А дальше происходит чудесное возвращение в профессию и новые испытания, теперь уже славой. И вот то, как все это ломает человека, заставляет его сделать какую-то переоценку ценностей — это и есть главное в этой истории, мне кажется».

Елена Николаева, актриса, роль «Алёна»:

«Я, конечно, не такая, как моя героиня, но нас всё же многое объединяет. Обе верим в чудо. А в чем различия? Она пробивная, я не иду по головам. Она же прямо прёт, карабкаясь на пьедестал, и потом очень удивится, попав на вершину».

Полина Пушкарук, актриса, роль «Оксана»:

«Мы встречаем мою героиню вдохновленной профессией, желающей реализовать амбиции. А потом ей приходится сделать выбор в пользу семьи. Неважно, правильный это был выбор или нет, но она несет за него ответственность и вроде бы старается остаться честным человеком, но все разваливается. Вот как такое пережить — наверное, об этом мы и рассказываем».

Сергей Гилев, актер, роль «Степан»:

«Степан — известный актер, известный с детства, ему, как мне, 40 с лишним лет. И он до сих пор был в порядке. Но всё заканчивается, и мы наблюдаем как раз этот момент — когда у человека закончился порядок. Всё было хорошо, а тут вдруг раз — и не стало ничего, и как быть? Если ты, например, футболист, ты точно знаешь, что когда-то твоя карьера закончится, а если ты актер — откуда ты знаешь, когда она конец? Ты думаешь, что ты будешь актером до 90 лет, и может быть, не готовишься к финалу. Степан точно не готовился и в итоге растерялся. Да, это история человека, который растерялся».

Алексей Макаров, актер, роль «Гера»:

«Не каждый справляется с творческим кризисом и кризисом среднего возраста. Мой герой Гера хочет жить и зарабатывать. Но тогда — будь добр — участвуй в том, что тебе предлагают. В то время, как 80% того, что предлагают, вещи заурядные. Но такие уж правила этой игры. И для Геры компромисс — большая проблема, как и для многих людей, неважно, какой профессии».

Лолита Милявская, певица, актриса, роль «Ольга Владимировна, директор театра»:

«Моя Ольга — такая жесткая женщина, у которой, как и у многих, не сложилось с личной жизнью. Она — человек, смирившийся с участью второй жены. И это нелегкая судьбина. Для меня это персонаж сложный, вроде бы понятный, но сложный. И сложность в том, что я сама по-другому устроена. Я из тех, кто никогда не будет второй и не будет никого возводить на пьедестал».

Роман Евдокимов, актер, роль «Илья»:

«Мой герой — Илья, лингвист. Никогда до этого не связанный ни с театром, ни с кино, он попадает, как синхронный переводчик, на репетиции к режиссёру-французу, который приезжает ставить спектакль в самый модный московский театр. И затягивает это всё молодого переводчика ТАК, что маманегорюй».

Анна Невская, актриса, роль «Лариса»:

«Моя героиня — актерский агент. Я играю человека, который видит этот актерский мир изнутри, знает все о нем, но сама не актриса и участвует во всех коллизиях не напрямую,скорее наоборот, везде наводит порядок, пытается всех вернуть в нормальное состояние. Она как бы организует жизнь актеров в их профессии, да и в быту тоже».

Ольга Макеева, актриса, роль «Жанна»:

«У моей героини яркое имя — Жанна, собственно, как и ее образ. Она привлекательная, женственная, мудрая. Жанна хочет любить и быть любимой, как любая женщина, не только актриса».

Павел Попов, актер, роль «Коля»:

«Мой персонаж — это олицетворение, наверное, всего ужасного, что есть в нашей профессии. Это один ходячий комплекс — начиная с того, что он живет с мамой и заканчивая неуверенностью в себе, невозможностью взять на себя ответственность за себя самого, а соответственно и за свою женщину, за своих детей, и так далее. И жизнь его достаточно сильно бьет».

Съемки

Производством сериала «Актрисы» занималась команда первого сериала Фёдора Бондарчука «ПСИХ»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и многие другие.

Съемки «Актрис» проходили с июля по октябрь 2022 года в Москве и Подмосковье, в том числе в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова. Однако речь в сериале идет не про конкретный театр: «Главного драматического театра», заявленного в сериале, — не существует, это собирательный образ. Сериал снимался в двух театрах столицы, в Доме актера на Арбате, где были созданы кабинеты администрации придуманного театра, а также в кинотеатре «Художественный».

Специально для «Актрис» режиссер Олег Глушков создал две оригинальные театральные постановки — «Хор нищих» и «Утиная охота». Все костюмы, декорации и другие художественные решения для них были разработаны с нуля, включая музыкальное оформление, которым занимался композитор сериала Игорь Вдовин. К работе над музыкой второго акта проекта к нему присоединился композитор Олег Карпачев.

В сериале про театральный и кинематографический мир безусловно не обошлось без большого количества постеров, программок, рисунков — все они были специально сделаны для «Актрис», причем часть была сгенерирована нейросетью.

Почему это надо смотреть

Светлана Ходченкова, актриса, роль «Полина»:

«Такое в принципе нельзя пропустить. И потому, что все мы любим подглядывать в щелочку, и потому, что многим будет интересно узнать, как на самом деле складывается жизнь актеров по ту сторону кадра».

Елена Николаева, актриса, роль «Алёна»:

«В нашем сериале будет много открытий для зрителя. Думаю, они вряд ли представляют себе, что происходит с актерами за кадром».

Полина Пушкарук, акриса, роль «Оксана»:

«Мы рассказываем историю не про актеров и актрис — мы рассказываем историю про людей. Ну актриса, ну режиссер, ну оператор — не в этом дело. Все мы одинаково остро переживаем предательство, разочарование, потери».

Сергей Гилев, актер, роль «Степан»:

«Когда человек, занятый какой-то профессией, пишет что-то подробное и откровенное о своем ремесле, получается всегда очень интересно. И это наш случай».

Алексей Макаров, актер, роль «Гера»:

«Для меня по большому счету будь то будни большого завода или столичного театра, это все равно о людях, об их буднях, о том, как они живут, волнуются, треплют друг другу нервы, выясняют отношения. Потому что интересней, чем драматургия жизни, еще ничего не придумали. А в этом сериале много правды».

Лолита Милявская, певица, актриса, роль «Ольга Владимировна, директор театра»:

«Во-первых, сериал не стоит пропускать всем тем, кто мечтает поступать в театральное училище, а потом служить актрисами и актерами. Это то, что будет вас ждать в жизни. Еще, конечно, его стоит посмотреть мамочкам, которые хотят, чтобы их дети, когда вырастут, стали знаменитыми. И, конечно, его нужно смотреть тем, кто любит истории о человеческих взаимоотношениях. В «Актрисах» есть, что посмотреть, есть, чему поучиться. Все виды отношений, и всё абсолютная правда».

Роман Евдокимов, актер, роль «Илья»:

«Этот проект раскроет глаза на мир театра и кино человеку, который с этим миром не связан. Сериал «Актрисы» сделан профессионалами этой индустрии с большой любовью к профессии, но при очень честно, без купюр. В нем много личной боли. Много о той цене, которую актеры платят за «успех». Думаю, что после просмотра сериала зритель 10 раз подумает, прежде чем написать очередной злой комментарий под постом какого-нибудь актера».

Анна Невская, актриса, роль «Лариса»:

«Это история про людей, взаимоотношения и конфликты, знакомые всем, не только актерам. Просто есть такой флёр «необычности» нашей профессии, и очень многие думают, что мы такие счастливые бездельники, просто не понимая, что это за профессия и как с ней жить. Всё, что делает Бондарчук — это всегда событие. «Актрисы» — это такая новинка, бомба практически».

Ольга Макеева, актриса, роль «Жанна»:

«Многим людям, не имеющим отношения к кино и театру, любопытна закулисная жизнь. Хочется донести до зрителя, что за этим блестящим занавесом скрывается обратная сторона медали. Жизнь со своими переживаниями, надеждами, потерями и победами».

Павел Попов, актер, роль «Коля»:

«Это очень крутая идея — снять сериал про актеров. Мне, например, всегда интересно смотреть про другие профессии, и в нашем проекте самому приоткрыть эту дверцу для зрителей — чтобы люди увидели, что такое актерская профессия…именно честно. Это не просто какая-то легкость, экран, сцена, а то, как это все достигается. Как мы переживаем за свои роли, как мы пытаемся чего-то добиться и у нас не получается, и так далее».

Сериал «Актрисы» будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатров Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск» с 30 марта 2023 года.

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