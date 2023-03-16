НПФ «Открытие» запустил новую версию Личного кабинета для клиентов

Экономика 16.03.2023 14:46
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16.03.2023 14:46
Клиентам негосударственного пенсионного фонда «Открытие» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в группу ВТБ) стала доступна новая версия Личного кабинета.
В версии Личный кабинет 3.0 изменены навигация, функционал меню и кнопок, настройки веб-форм и полей. В результате он стал более удобным и современным. Теперь Личный кабинет работает на новом сервере с более современным программным обеспечением, что существенно повысило безопасность сервиса. Кроме того, обновлен дизайн – теперь пользовательский интерфейс использует новые текстовые стили и цветовую гамму в соответствии с новым фирменным стилем Фонда.
— Уже в течение восьми лет НПФ «Открытие» постоянно развивает Личный кабинет для клиентов. Мы создавали Личный кабинет, чтобы наглядно показать клиенту, как выглядит пенсионный продукт и будущая пенсия. А сегодня кабинет стал единым цифровым окном Фонда, в котором практически любую операцию можно совершить онлайн, — комментирует директор по маркетингу и клиентскому сервису НПФ «Открытие» Ирина Лимитовская.
Авторизоваться в Личном кабинете НПФ можно через портал «Госуслуги». В 2022 году Личным кабинетом воспользовались 340 000 клиентов Фонда, из них более 11 330 подали заявление на назначение пенсии, 24 400 обновили личные сведения, более 3 000 получили копии договоров ОПС, НПО, выписки и справки*.
Проект по разработке Личного кабинета 3.0. был реализован командой НПФ «Открытие» с привлечением внешнего разработчика – компании «ARTW».
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