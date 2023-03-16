Экономика 16.03.2023 12:44
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16.03.2023 12:44
Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Private Banking Award 2022 аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Банк входит в число призеров премии третий год подряд, в этом году победив в категории «Лучшие сервисы lifestyle и программы для наследников private banking».
Frank RG традиционно проанализировал модели обслуживания клиентов private banking, размещающих финансовые активы на сумму более $1 млн. Для этого компания изучила целевые программы 16 российских банков.
При проведении исследования аналитики Frank RG изучили тренды российского private banking, потребности и предпочтения клиентов, качество услуг и сервиса банков. Кроме того были проанализированы линейки депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условий по расчетно-кассовому обслуживанию, инвестиционных продуктов, нефинансовых привилегий и услуг.
В рамках исследования было проведено онлайн-анкетирование клиентов private banking (1 074 респондента), benchmark-исследование, 49 экспертных интервью с руководителями private-банков, лидерами инвестиционных команд, старшими клиентскими менеджерами, а также кабинетное исследование — сбор и анализ данных международной банковской отчетности и исследований крупных консалтинговых компаний.
Церемония награждения победителей Frank Private Banking Award 2022 состоялась 15 марта.
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