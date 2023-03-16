Экономика 16.03.2023 11:39
0
16.03.2023 11:39
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании «Автомаркетолог» проанализировали, как в феврале изменялись продажи машин традиционных премиальных марок. Наибольший рост в последнем месяце зимы записали на свой счет автомобили Mercedes-Benz. Стараниями дилеров, воспользовавшихся каналами параллельного импорта, машины с трехлучевой звездой нашли полтысячи покупателей, на 28% больше, чем в январе. Ростом выше 20% отметились также Tesla (+21%) и BMW (+23%). В то же время, чтобы в абсолютных цифрах премиальным маркам вернуться к уровням января-февраля прошлого года, продажи нужно нарастить еще в среднем в 3-5 раз.
Массовые поставки официальными дистрибьюторами практически всех традиционных премиальных марок прекращены почти год назад. Причем, если американская Tesla более десятилетия ведет у нас бизнес в принципе без привычной дилерской сети, а Land Rover «заморозил» поставки в российские салоны еще в феврале 2022 г., то Mercedes-Benz осторожно продолжал отгрузки дилерам с местного завода вплоть до лета прошлого года. Дольше всех, еще до прошлой осени, новые машины от импортера получали официальные авторитейлеры Genesis. Так или иначе, к концу 2022 г. официально завезенные дистрибьюторами премиальные машины превратились в России в штучный товар. По данным AEB, в декабре 2022 г. некоторые из таких брендов сократили бизнес более чем на 90% или вовсе официально его свернули.
Однако спрос на автомобили именитых западных и японских «фамилий» и не думал снижаться, просто на время замер. Они технически рафинированы, их ходовые качества и эргономика нередко близки к идеалу, и, главное, в отличие даже от самых дорогих «китайцев» они не вызывают вопросов в части престижа. Неудивительно, что, преодолевая все сложности для бизнеса, вызванные санкциями, поставки и продажи традиционных премиальных машин у нас вновь начали расти.
Так, больше всего премиальных автомобилей (525 шт.) купили в феврале поклонники BMW, на 23,2% больше, чем месяцем ранее. В то же время по динамике роста продаж лидером оказался Mercedes-Benz (500 а/м; +28,2%). Другие «немцы» показали более скромный прирост – Audi (206 а/м; +15%), Porsche (132 а/м; +5%). В тройку лучших по продажам вошел также Leхus (266 а/м; +18%).
Английского аристократа Land Rover выбрали 126 покупателей (+9%). Лишь недавно добившийся прописки среди «премиумов» Genesis обрел 129 владельцев (+12%). Также прибавили, но в абсолютных цифрах насчитывают менее сотни проданных машин, Tesla и Cadillac. И наконец, несмотря на февральский рост (+11%), самым удручающим сокращением объемов продаж относительно прошлого года отметилась компания Volvo: если за январь-февраль 2022 г. в России владельцев обрели 952 автомобиля марки из Гетеборга, то за тот же период в текущем году состоялось лишь 57 сделок.
Всего в течение февраля 2023 года было реализовано 2 110 автомобилей традиционных премиальных марок (на 19% больше, чем месяцем ранее), суммарно за январь-февраль - 3 890. Однако, несмотря на начавшийся рост самостоятельных поставок как на частных лиц, так и на юридических, общие объемы этого бизнеса в России в этом сегменте пока очень далеки и от прежних российских, и тем более от общеевропейских.
Так, в феврале доля сегмента премиальных машин в нашей стране составила меньше 4%. Год назад они занимали в России почти 10% рынка, а, например, в Германии за премиальными марками стабильно сохраняется более 60% авторитейла. С учетом того, что ценники на все европейские и японские премиальные машины за последний год выросли в России от 40 до 64%, ожидать существенного роста доли этого сегмента в текущем году не приходится. Ниже 3-4% эта доля едва ли упадет, но даже в долгосрочной перспективе двух-трех лет для возврата этого сегмента к прежним значениям нужна прежде всего отмена санкций на поставку автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро.
Топ-10 популярных марок премиального сегмента по объемам продаж в феврале 2023 г.
Источник данных: компания «Автомаркетолог»
НПФ «Открытие» запустил новую версию Личного кабинета для клиентов16.03.2023 14:46
Экономика 16.03.2023 14:46
Волгоградский электромеханический завод банкротят из-за долга в 4,5 миллиона16.03.2023 12:49
Экономика 16.03.2023 12:49
Открытие Private Banking вошел в число лучших банков для состоятельных клиентов16.03.2023 12:44
Экономика 16.03.2023 12:44
Волгоградские чиновники утвердили прошлогоднюю зарплату строителей16.03.2023 11:47
Экономика 16.03.2023 11:47
Дизтопливо подешевело за неделю в Волгоградкой области на 29 копеек16.03.2023 07:53
Экономика 16.03.2023 07:53
ВТБ профинансировал проекты «Фабрики проектного финансирования» на 500 млрд рублей15.03.2023 12:37
Экономика 15.03.2023 12:37
Банк «Открытие» вводит дополнительную скидку по ипотеке в размере 0,3% годовых15.03.2023 12:31
Экономика 15.03.2023 12:31
79% молодых россиян хотели бы открыть собственный бизнес14.03.2023 15:30
Экономика 14.03.2023 15:30
ВТБ составил портрет российского вкладчика14.03.2023 14:42
Экономика 14.03.2023 14:42
Банк «Открытие» предлагает ипотеку со скидкой 0,2% годовых для всех клиентов14.03.2023 14:40
Экономика 14.03.2023 14:40
В Волгоградской области назвали вакансию с зарплатой в 150 тысяч рублей14.03.2023 08:35
Экономика 14.03.2023 08:35
Волгоградские предприятия увеличили оборот металла, химии и продуктов13.03.2023 19:53
Экономика 13.03.2023 19:53
«Открытие Инвестиции» представили новый выпуск видеопроекта «Инвест-Тур»13.03.2023 18:04
Экономика 13.03.2023 18:04
Клиенты ВТБ на 40% увеличили спрос на розничные кредиты13.03.2023 16:11
Экономика 13.03.2023 16:11
Доля вкладов сроком на три года в банке «Открытие» с начала 2023 года выросла вдвое13.03.2023 13:43
Экономика 13.03.2023 13:43