Экономика

«Открытие Авто»: в феврале в России выросли продажи десяти традиционных премиальных марок

Экономика 16.03.2023 11:39
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16.03.2023 11:39


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании «Автомаркетолог» проанализировали, как в феврале изменялись продажи машин традиционных премиальных марок. Наибольший рост в последнем месяце зимы записали на свой счет автомобили Mercedes-Benz. Стараниями дилеров, воспользовавшихся каналами параллельного импорта, машины с трехлучевой звездой нашли полтысячи покупателей, на 28% больше, чем в январе. Ростом выше 20% отметились также Tesla (+21%) и BMW (+23%). В то же время, чтобы в абсолютных цифрах премиальным маркам вернуться к уровням января-февраля прошлого года, продажи нужно нарастить еще в среднем в 3-5 раз.    
Массовые поставки официальными дистрибьюторами практически всех традиционных премиальных марок прекращены почти год назад. Причем, если американская Tesla более десятилетия ведет у нас бизнес в принципе без привычной дилерской сети, а Land Rover «заморозил» поставки в российские салоны еще в феврале 2022 г., то Mercedes-Benz осторожно продолжал отгрузки дилерам с местного завода вплоть до лета прошлого года. Дольше всех, еще до прошлой осени, новые машины от импортера получали официальные авторитейлеры Genesis. Так или иначе, к концу 2022 г. официально завезенные дистрибьюторами премиальные машины превратились в России в штучный товар. По данным AEB, в декабре 2022 г. некоторые из таких брендов сократили бизнес более чем на 90% или вовсе официально его свернули.
Однако спрос на автомобили именитых западных и японских «фамилий» и не думал снижаться, просто на время замер.  Они технически рафинированы, их ходовые качества и эргономика нередко близки к идеалу, и, главное, в отличие даже от самых дорогих «китайцев» они не вызывают вопросов в части престижа. Неудивительно, что, преодолевая все сложности для бизнеса, вызванные санкциями, поставки и продажи традиционных премиальных машин у нас вновь начали расти. 
Так, больше всего премиальных автомобилей (525 шт.) купили в феврале поклонники BMW, на 23,2% больше, чем месяцем ранее. В то же время по динамике роста продаж лидером оказался Mercedes-Benz (500 а/м; +28,2%). Другие «немцы» показали более скромный прирост – Audi (206 а/м; +15%), Porsche (132 а/м; +5%). В тройку лучших по продажам вошел также Leхus (266 а/м; +18%). 
Английского аристократа Land Rover выбрали 126 покупателей (+9%). Лишь недавно добившийся прописки среди «премиумов» Genesis обрел 129 владельцев (+12%). Также прибавили, но в абсолютных цифрах насчитывают менее сотни проданных машин, Tesla и Cadillac. И наконец, несмотря на февральский рост (+11%), самым удручающим сокращением объемов продаж относительно прошлого года отметилась компания Volvo: если за январь-февраль 2022 г. в России владельцев обрели 952 автомобиля марки из Гетеборга, то за тот же период в текущем году состоялось лишь 57 сделок. 
Всего в течение февраля 2023 года было реализовано 2 110 автомобилей традиционных премиальных марок (на 19% больше, чем месяцем ранее), суммарно за январь-февраль  - 3 890. Однако, несмотря на начавшийся рост самостоятельных поставок как на частных лиц, так и на юридических, общие объемы этого бизнеса в России в этом сегменте пока очень далеки и от прежних российских, и тем более от общеевропейских.
Так, в феврале доля сегмента премиальных машин в нашей стране составила меньше 4%. Год назад они занимали в России почти 10% рынка, а, например, в Германии за премиальными марками стабильно сохраняется более 60% авторитейла. С учетом того, что ценники на все европейские и японские премиальные машины за последний год выросли в России от 40 до 64%, ожидать существенного роста доли этого сегмента в текущем году не приходится. Ниже 3-4% эта доля едва ли упадет, но даже в долгосрочной перспективе двух-трех лет для возврата этого сегмента к прежним значениям нужна прежде всего отмена санкций на поставку автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро.   
Топ-10 популярных марок премиального сегмента по объемам продаж в феврале 2023 г.

Источник данных: компания «Автомаркетолог»

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