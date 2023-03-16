Более 360 работников «Россети Юг» воспользовались поддержкой компании в виде компенсации процентов по ипотечным кредитам
Общество 16.03.2023 11:49
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16.03.2023 11:49
В 2022 году более 360 работников ключевых производственных специальностей «Россети Юг» получили компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Такая форма корпоративной поддержки предоставляется в рамках корпоративной программы по улучшению жилищных условий сотрудников.Финансирование осуществляется из нетарифных источников.
Сумма компенсации ипотечных процентов превысила 18,8 млн рублей. Её получателями стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений филиалов компании в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии.
Компенсация процентов по ипотечным кредитам является наиболее востребованной формой корпоративной поддержки. Конкретный размер выплаты определяется Центральной жилищной комиссией «Россети Юг», а критериями для ее получения являются профессии из перечня ключевых и возраст до 35 лет.
Программа поддержки молодого персонала компании по улучшению жилищных условий была создана по инициативе генерального директора «Россети Юг» Бориса Эбзеева в 2017 году. Перечень получателей компенсации постепенно расширяется.
Фото: ПАО «Россети Юг»
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