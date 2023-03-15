Экономика 15.03.2023 12:37
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15.03.2023 12:37
С момента запуска «Фабрики проектного финансирования» (ФПФ) ВЭБ.РФ в 2018 году общий лимит кредитных сделок для финансирования инвестиционных проектов, закрытых в рамках программы с участием ВТБ, достиг 500 млрд руб.
Потенциал увеличения присутствия ВТБ в реализации новых инвестиционных проектов в рамках программы ФПФ совместно с ВЭБ.РФ составляет свыше 1 трлн руб.
ВТБ активно участвует в развитии ключевых отраслей экономики России, модернизации производств, создании новых рабочих мест. Среди наиболее привлекательных в числе других ВТБ видит проекты в области газохимии, горнорудной промышленности, инфраструктурных проектов.
-ВТБ со своей стороны нацелен на увеличение объемов инвестиций в инфраструктурные проекты, выстраивании новых региональных производственных кластеров за счет предоставления финансирования в рамках Фабрики проектного финансирования. Важно, что реализуемые проекты дают мультипликативный эффект для развития целых отраслей и регионов. Потенциально пул новых проектов в нескольких регионах России только в газохимии составляет более 300 млрд рублей, в горнорудной промышленности на новых перспективных месторождениях – более 500 млрд. руб. ВТБ наблюдает очень серьезный интерес со стороны партнеров банка по наращиванию мощностей в этих отраслях. Перспективным выглядит и направление финансирования новых транспортных коридоров, в том числе Восточного полигона и коридора "Север-Юг", - отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.
Фабрика проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ, работает с 2018 года. ВЭБ.РФ отбирает проекты, выступает кредитным управляющим и хеджирует риски. По этой программе одобрено уже 34 заявки для реализации масштабных инвестиционных проектов общей стоимостью 1,9 трлн рублей. В настоящее время в проработке находится более 30 проектов общей стоимостью 3 трлн рублей. В рамках программы могут финансироваться проекты из приоритетных отраслей. Они должны соответствовать следующим критериям: минимальная стоимость – 3 млрд рублей, срок финансирования – до 20 лет, минимальная доля участия инициатора проекта – 15%.
Использование механизма ФПФ позволяет финансировать социально-значимые проекты по всей стране, включая Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Чукотский, Ненецкий автономные округи, Якутию, Кабардино-Балкарию.
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