Экономика 15.03.2023 12:31
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15.03.2023 12:31
Клиенты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) могут оформить ипотечный кредит по классическим программам с дисконтом 0,3% годовых к базовым ставкам. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе более 30% от стоимости жилья.
Скидка за первоначальный взнос от 30% теперь распространяется и на ипотечные кредиты по программам «Новостройка» и «Вторичное жилье». Ранее данный дисконт действовал только для льготных госпрограмм «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека».
Кроме того, ипотечные заемщики, которые выйдут на сделку по программам «Новостройка» и «Вторичное жилье» до 31 марта 2023 года, смогут воспользоваться еще одним дисконтом в размере 0,2% годовых. Таким образом ставка по классическим программам как для новостроек, так и для вторичного рынка может быть снижена до 10,39% годовых.
Программы «Новостройка» и «Вторичное жилье» позволяют купить квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса — от 10%.
По программе «Семейная ипотека» семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, и семьи с двумя детьми до 18 лет, вне зависимости от даты их рождения, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке по ставке от 5,5% годовых. «Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика по ставке от 7,5% годовых. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита по льготным программам — 12 миллионов рублей, срок кредитования— до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% до 80%.
Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.
С полными условиями и ставками ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.
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