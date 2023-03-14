Экономика 14.03.2023 14:40
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14.03.2023 14:40
При выходе на сделку до 31 марта 2023 года клиенты банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) могут воспользоваться дисконтом в размере 0,2% годовых к действующим ставкам. Предложение распространяется в том числе на ранее одобренные, но еще не выданные ипотечные кредиты.
Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при покупке квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке в случае выхода на сделку до 31 марта 2023 года включительно. Клиентам, которые ранее получили одобрение по кредиту, но еще не вышли на сделку, заново подавать заявку не нужно — скидка применится автоматически.
По программе «Новостройка» можно приобрести квартиру на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме. Программа «Вторичное жилье» позволяет купить квартиру или последнюю долю в квартире на вторичном рынке недвижимости. Максимальная сумма кредита по программам — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса — от 10%. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.
С полными условиями и ставками ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.
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