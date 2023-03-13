Экономика 13.03.2023 18:04
0
13.03.2023 18:04
«Открытие Инвестиции» (бренд группы банка «Открытие», входящего в группу ВТБ) выпустили новый эпизод видеопроекта «Инвест-Тур», в рамках которого исследовали бизнес одного из крупнейших российских девелоперов — ГК «Самолет». Видеопроект представляет взгляд рядового инвестора на рабочие процессы ведущих корпораций России, помогая зрителям принять взвешенное решение о вложении в бумаги эмитента.
Каждый выпуск «Инвест-Тура» — это беспристрастный рассказ о бизнесе одной из публичных российских компаний. Ведущий встречается с эмитентом «на его территории», задает острые вопросы руководству, анализирует бизнес-процессы и показатели работы корпорации.
В предыдущей серии видеопроект познакомил зрителей с работой Московской биржи. Новый эпизод «Инвест-Тура» посвящен работе ГК «Самолет» — одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Ведущий проекта — частный инвестор и предприниматель Артем Рошиор — побеседовал с сотрудниками компании,
Зрители выпуска узнают, почему компания называется «Самолет», как девелопер создает экосистему сервисов вокруг недвижимости, о факторах инвестиционной привлекательности и потенциале роста. В интервью сотрудники «Самолет» рассказали, как девелопер формирует земельный банк и за счет чего удается сократить сроки строительства домов, поделились планами по выходу на рынок загородной недвижимости, проанализировали рынок девелопмента в России и затронули много других тем, интересных как опытным, так и начинающим инвесторам.
Премьера нового выпуска проекта «Инвест-Тур» состоялась 13 марта 2023 года на ведущих видеосервисах — Rutube, YouTube, VK. Следующий выпуск, посвященный одной из крупнейших российских промышленных корпораций, зрители увидят в апреле 2023 года.
— Интерес зрителей к пилотной серии проекта, посвященной работе Московской биржи, показал, насколько востребован такой формат коммуникации эмитента с потенциальным акционером. Наш проект создает неформальную атмосферу общения, но при этом обсуждает очень важные вопросы. За полчаса мы рассказываем о самом важном в деятельности компании и показываем бизнес «изнутри», доносим информацию «из первых рук», что, безусловно, помогает инвестору оценить перспективы эмитента. В наших планах — рассказать о бизнесе ведущих публичных компаний из каждого сектора, — говорит Елена Чеботарь, начальник отдела развития цифрового обучения клиентов «Открытие Инвестиции».
— Для Группы «Самолет» одним из приоритетов является открытость для акционеров и инвесторов. Поэтому мы благодарны за эту возможность рассказать о нашем бизнесе широкому кругу инвесторов понятными словами и в нескучной форме. Рассказать не только о цифрах и достижениях, но и о наших мечтах: о том, что нас вдохновляет менять правила игры на рынке недвижимости, строить самую динамичную компанию в отрасли, выходить в новые сегменты бизнеса, — прокомментировал Николай Минашин, директор по взаимодействию с инвесторами Группы «Самолет».
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38