Экономика

«Открытие Инвестиции» представили новый выпуск видеопроекта «Инвест-Тур»

Экономика 13.03.2023 18:04
0
13.03.2023 18:04


«Открытие Инвестиции» (бренд группы банка «Открытие», входящего в группу ВТБ) выпустили новый эпизод видеопроекта «Инвест-Тур», в рамках которого исследовали бизнес одного из крупнейших российских девелоперов — ГК «Самолет». Видеопроект представляет взгляд рядового инвестора на рабочие процессы ведущих корпораций России, помогая зрителям принять взвешенное решение о вложении в бумаги эмитента.
Каждый выпуск «Инвест-Тура» — это беспристрастный рассказ о бизнесе одной из публичных российских компаний. Ведущий встречается с эмитентом «на его территории», задает острые вопросы руководству, анализирует бизнес-процессы и показатели работы корпорации.
В предыдущей серии видеопроект познакомил зрителей с работой Московской биржи. Новый эпизод «Инвест-Тура» посвящен работе ГК «Самолет» — одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Ведущий проекта — частный инвестор и предприниматель Артем Рошиор — побеседовал с сотрудниками компании,
Зрители выпуска узнают, почему компания называется «Самолет», как девелопер создает экосистему сервисов вокруг недвижимости, о факторах инвестиционной привлекательности и потенциале роста. В интервью сотрудники «Самолет» рассказали, как девелопер формирует земельный банк и за счет чего удается сократить сроки строительства домов, поделились планами по выходу на рынок загородной недвижимости, проанализировали рынок девелопмента в России и затронули много других тем, интересных как опытным, так и начинающим инвесторам.
Премьера нового выпуска проекта «Инвест-Тур» состоялась 13 марта 2023 года на ведущих видеосервисах — Rutube, YouTube, VK. Следующий выпуск, посвященный одной из крупнейших российских промышленных корпораций, зрители увидят в апреле 2023 года.
— Интерес зрителей к пилотной серии проекта, посвященной работе Московской биржи, показал, насколько востребован такой формат коммуникации эмитента с потенциальным акционером. Наш проект создает неформальную атмосферу общения,  но при этом обсуждает очень важные вопросы. За полчаса мы рассказываем о самом важном в деятельности компании и показываем бизнес «изнутри», доносим информацию «из первых рук», что, безусловно, помогает инвестору оценить перспективы эмитента. В наших планах — рассказать о бизнесе ведущих публичных компаний из каждого сектора, — говорит Елена Чеботарь, начальник отдела развития цифрового обучения клиентов «Открытие Инвестиции».
Для Группы «Самолет» одним из приоритетов является открытость для акционеров и инвесторов. Поэтому мы благодарны за эту возможность рассказать о нашем бизнесе широкому кругу инвесторов понятными словами и в нескучной форме. Рассказать не только о цифрах и достижениях, но и о наших мечтах: о том, что нас вдохновляет менять правила игры на рынке недвижимости, строить самую динамичную компанию в отрасли, выходить в новые сегменты бизнеса, — прокомментировал Николай Минашин, директор по взаимодействию с инвесторами Группы «Самолет».
erid:4CQwVszH9pSXqtQLuGy

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.03.2023 19:53
Экономика 13.03.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.03.2023 16:11
Экономика 13.03.2023 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.03.2023 13:43
Экономика 13.03.2023 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.03.2023 12:05
Экономика 13.03.2023 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.03.2023 10:57
Экономика 13.03.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.03.2023 09:36
Экономика 13.03.2023 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.03.2023 13:28
Экономика 11.03.2023 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.03.2023 07:48
Экономика 11.03.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.03.2023 16:34
Экономика 10.03.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.03.2023 15:15
Экономика 10.03.2023 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2023 15:05
Экономика 10.03.2023 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2023 14:19
Экономика 10.03.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2023 14:06
Экономика 10.03.2023 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2023 14:00
Экономика 10.03.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 16:09
Экономика 09.03.2023 16:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:53
Волгоградские предприятия увеличили оборот металла, химии и продуктовСмотреть фотографии
18:04
Неудачливого грабителя банка задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:53
Многоуровневая развязка на Третьей продольной в Волгограда готова на третьСмотреть фотографии
17:40
«Уже заметны перемены»: детфонд оплатил операцию Жене Луканкину из ГородищаСмотреть фотографии
17:21
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по исчезнувшей дороге к хутору Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:14
Госдума рассмотрит закон о поэтапном повышении призывного возрастаСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде откроется центр поддержки участников СВО и их семейСмотреть фотографии
16:37
Саратовскому водителю грозит лишение прав за езду по ВолжскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Из Волгограда направили гуманитарный груз для госпиталя в ЛНРСмотреть фотографии
15:51
Переезд под Волгоградом закроют на ремонт на 5 днейСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев хотят спасти от запредельных счетов за ОДНСмотреть фотографии
15:37
«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентамСмотреть фотографии
15:19
Новые троллейбусы поставят в Волгоград из Вологодской областиСмотреть фотографии
15:04
Сотрудники ФСБ разрушили брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
14:53
Гидрометцентр: на реках Волгоградской области прибывает водаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде на пожаре в частном доме погиб мужчинаСмотреть фотографии
14:03
Михайловскую райбольницу в Волгоградской области возглавил Вячеслав БуяновСмотреть фотографии
13:26
Как под копирку: в Волгограде определили поставщика 54 новых троллейбусовСмотреть фотографии
13:19
«Имитировал женский голос»: в Волгограде будут судить секс-мошенникаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Под Волгоградом 64-летний гость убил хозяина ножом в сердцеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области исчезла дорога, о которой знает БастрыкинСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В России прекращают публиковать данные о вакцинированных от COVID-19Смотреть фотографии
11:45
До 20 населенных пунктов Волгоградской области впервые доведут газСмотреть фотографии
11:09
Для волгоградцев запустили звонки через интернетСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом выясняют причину внезапной смерти 5-летней девочкиСмотреть фотографии
10:57
Волгоградцы задолжали банкам по 264 тысячи рублей на человекаСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области с 1 марта подешевел проезд на общественном транспортеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области компания молодежи на машине влетела в деревоСмотреть фотографии
10:05
«Как-будто вибрировал воздух»: волгоградцев утром 13 марта разбудили странные звукиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
На юге Волгограда водитель сбил двоих пешеходов, один скончалсяСмотреть фотографии
 