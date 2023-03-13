Экономика

Клиенты ВТБ на 40% увеличили спрос на розничные кредиты

Экономика 13.03.2023 16:11
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13.03.2023 16:11


По итогам февраля объём выдачи розничных кредитов ВТБ вырос на 42% по сравнению с январём 2023 года. Клиенты оформили свыше 127 тысяч кредитов более чем на 149 млрд рублей. На фоне восстановления потребительской активности темпы развития розничного кредитования ВТБ почти в 2 раза превысили общерыночные значения.

По итогам февраля более половины от всего объёма выданных кредитов заняла ипотека: клиенты оформили её на 78 млрд рублей, это в 1,7 раза выше январского показателя. Основным спросом пользовалось готовое жильё. Заёмщики, рассматривающие первичную недвижимость, приобретали ее по льготным программам, самой востребованной из них стала «семейная ипотека». Драйверами в сегменте ипотечного кредитования также выступили ввод новых объектов и сокращение субсидированных программ от застройщиков.

Спрос на кредиты наличными в феврале вырос на 21% по сравнению с январём текущего года – банк выдал более 106 тысяч потребительских кредитов на 65 млрд рублей. Рост был связан в первую очередь с подготовкой клиентов к праздникам 23 февраля и 8 марта, также сыграл роль отложенный спрос января.

В сегменте автокредитования клиенты ВТБ оформили 5,3 тысячи кредитов на 6,5 млрд рублей. Чаще всего автолюбители приобретали российские и китайские машины, при этом почти треть всех сделок пришлась на автомобили с пробегом. В связи с наращиванием объёмов производства и увеличением количества импортируемых азиатских марок машин ожидается, что в марте рынок продолжит рост.

-В феврале деловая активность традиционно восстанавливается после сезонного затишья, свойственного началу года. Мы видим, что общерыночные продажи пока не вернулись на прошлогодний уровень, но за первые два месяца ВТБ уже удалось приблизиться к показателям аналогичного периода 2022 года. За январь и февраль наши клиенты оформили свыше 230 тысяч кредитов более чем на 250 млрд рублей. В этом году, по нашим оценкам, рыночный портфель кредитов физлиц вырастет на 11% по сравнению с 2022 годом. Основным драйвером, обеспечивающим его рост, останется ипотека, а интерес заёмщиков будет сфокусирован преимущественно на вторичном рынке жилья, – заявил Святослав Островский, член правления ВТБ.

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