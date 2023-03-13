Экономика

Доля вкладов сроком на три года в банке «Открытие» с начала 2023 года выросла вдвое

Экономика 13.03.2023 13:43
0
13.03.2023 13:43


С начала 2023 года банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) фиксирует рост доли среднесрочных и долгосрочных вкладов. В частности, если в январе 2023 года доля депозитов сроком от года и дольше составляла 34%, то в феврале уже порядка 42%. При этом в феврале по сравнению с январем в банке удвоилась доля самых длинных вкладов – сроком на три года.
Пока вклады на полгода остаются самым популярными у сберегателей – их доля в феврале составила 37%. Но доля тех, кто открыл депозит на год, уже практически догнала ее, достигнув 35%. А доля вкладов на срок от полутора лет составила более 7%. При этом продолжила сокращаться доля клиентов, открывающих краткосрочные вклады на 3 месяца – с 31% в январе до 21% в феврале.
На фоне продолжающегося тренда на плавное снижение ставок по вкладам – по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков за последнюю декаду февраля составила 7,68% против 7,93% во второй декаде – клиенты стремятся зафиксировать доходность на более долгий срок.
Банк «Открытие» предлагает клиентам оформить рублевый вклад «Надежный» с базовой ставкой 9,5% годовых на три года. Сумма вклада может составлять от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.
Подробнее ознакомиться с условиями и открыть вклад «Надежный» можно на сайте банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
20:08
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантеромСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористамиСмотреть фотографии
18:13
ЕР рекомендовала Колесникова на пост спикера гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
17:48
Теперь с гимном «Ротора»»: на Волгоград Арене вводят новое правило для болельщиковСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области столкнулись КАМАЗ и легковушкаСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом бухгалтер техникума перечислила сыну и дочке 23 млн за фейковую работуСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде осудили контрактника за уклонение от службы в период мобилизацииСмотреть фотографии
16:08
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять исламСмотреть фотографии
15:56
Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективыСмотреть фотографии
 