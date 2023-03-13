Экономика

Доля вкладов сроком на три года в банке «Открытие» с начала 2023 года выросла вдвое

Экономика 13.03.2023 13:43
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13.03.2023 13:43


С начала 2023 года банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) фиксирует рост доли среднесрочных и долгосрочных вкладов. В частности, если в январе 2023 года доля депозитов сроком от года и дольше составляла 34%, то в феврале уже порядка 42%. При этом в феврале по сравнению с январем в банке удвоилась доля самых длинных вкладов – сроком на три года.
Пока вклады на полгода остаются самым популярными у сберегателей – их доля в феврале составила 37%. Но доля тех, кто открыл депозит на год, уже практически догнала ее, достигнув 35%. А доля вкладов на срок от полутора лет составила более 7%. При этом продолжила сокращаться доля клиентов, открывающих краткосрочные вклады на 3 месяца – с 31% в январе до 21% в феврале.
На фоне продолжающегося тренда на плавное снижение ставок по вкладам – по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков за последнюю декаду февраля составила 7,68% против 7,93% во второй декаде – клиенты стремятся зафиксировать доходность на более долгий срок.
Банк «Открытие» предлагает клиентам оформить рублевый вклад «Надежный» с базовой ставкой 9,5% годовых на три года. Сумма вклада может составлять от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.
Подробнее ознакомиться с условиями и открыть вклад «Надежный» можно на сайте банка.
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