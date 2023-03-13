Банк «Открытие» снизил ставку по рефинансированию автокредитов до 2,5%

Экономика 13.03.2023 12:05
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13.03.2023 12:05
«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») снизил ставку на рефинансирование автокредитов других банков на 5 процентных пунктов. Минимальная ставка по программе составит 2,5%. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства, личного страхования и подключения опции «ставка автомобилиста».
Рефинансировать кредит под залог автомобиля в собственности возможно на сумму до 5 млн рублей и сроком от 3 до 7 лет. Снизить процентную ставку по автокредиту могут владельцы транспортных средств категории B без ограничений по стоимости и марке автомобиля. При этом возраст транспортного средства не должен превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественного авто на момент окончания кредита. Оформление каско и подтверждение дохода не требуется.
Подать заявку на оформление продукта возможно на сайте, в контакт-центре и центрах автобизнеса банка «Открытие». Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.
— С учетом реалий последних месяцев многие автовладельцы не против на выгодных для себя условиях погасить автокредиты, взятые ранее в других банках под более высокий процент. Поэтому мы предлагаем воспользоваться лучшим предложением на рынке и существенно снизить кредитную нагрузку, сэкономив на ежемесячных платежах и сохранив хорошую кредитную историю, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
Сегодня автолюбители в банке «Открытие» могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.
Полный список всех условий и преимуществ программы рефинансирования доступен на сайте банка.
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