Общество 12.03.2023 17:06
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12.03.2023 17:06
ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым» в результате розыгрыша, который состоялся 11 марта 2023 г.
По условиям акции ее участником мог стать любой, кто совершил покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 07.02.2023 по 11.03.2023. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.
Общий призовой фонд составил 150 тысяч рублей. Денежные сертификаты на шопинг выиграли 28 человек, еще 30 получили ценные подарки от партнеров торгового центра. Участниками акции стали 3952 волгоградцев.
Победители акции
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 10 участников с номерами: 1597, 3251,1827, 3603, 2487,1614, 559, 3464, 294,1203.
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3000 рублей – 10 участников с номерами: 1469, 2812,146, 1087, 3955, 3443, 2432, 3490, 2799, 1299.
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 5000 рублей – 2 участника с номерами: 3692, 3970.
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 3 участника с номерами: 3534, 2074, 481.
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 15000 рублей – 2 участника с номерами: 12, 1703.
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – участник с номером: 1514.
Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:
• Miata – 3659, 984, 3778
• My Parfumer, Линии любви – 3261
• My Parfumer, Perfeo – 2500
• Perfeo, Babble Waffle, Линии любви – 392
• Perfeo, Pianta., Линии любви – 2954
• Линии любви, Sisline – 144, 3086
• Uno de 50, Babble Waffle, Sisline – 1060, 2663, 3460
• Uno de 50, Babble Waffle, Pianta – 3137, 3456, 977
• Uno de 50, Unowoman, Pianta – 3494
• Uno de 50, Babble Waffle, Unowoman – 2942
• Uno de 50, Unowoman, Perfeo – 1346, 228
• Rose, Unowoman, Perfeo, Magdalina – 3447
• Rose, Unowoman, Ardia Star, Magdalina – 25, 375, 2903, 3544
• Unowoman, Ardia Star, Swarovski, Джунгли – 26
• Swarovski, Джунгли, Smart Vision – 2105, 3118, 2798
• Swarovski, Smart Vision, Sherlton – 1991
• Smart Vision, Sherlton, Джунгли - 2178
Условия получения выигрыша
Согласно правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала акции возможно, если соблюдены все следующие условия:
– участник акции (номер Купона) оказался победителем (выигрышным) в финале акции, что подтверждается записью в протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);
– участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;
– участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ.
Организатор акции свяжется с победителями по телефону и/или электронной почте, которые указаны в анкете.
Где и когда
Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 15 апреля 2023 г. в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60.
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