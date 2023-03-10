Аналитики Сбера: химическая промышленность лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса на территории Поволжского банка
Экономика 10.03.2023 14:19
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10.03.2023 14:19
По данным Сбера, на территории Поволжского банка отрасль по производству химических веществ и химических продуктов стала лидером по приросту регистраций бизнеса в 2022 году: в этой нише появилось на 63% больше новых ИП и ООО, чем годом ранее.
В топ-5 также вошли сфера гостиничного бизнеса и длительной аренды жилья (+60%), по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых (+56%), деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (+37%), а также аренда и лизинг (+26%).
В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Также в топ вошла деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, строительство и специализированные строительные работы, оптовая торговля, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, растениеводство и животноводство.
Статистика также показывает, что в 2022 году по сравнению с 2021 выросло число молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет: их стало больше на 24,5%.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанк:
«Поддержка бизнеса — один из наших приоритетов. Сбер предлагает начинающим предпринимателям ряд инструментов и продуктов, которые признаны облегчить запуск собственного дела. Например, бесплатный обучающий сервис «Бизнес-старт» помогает сделать все шаги, которые необходимо предпринять «молодому» бизнесмену, включая регистрацию в ФНС и открытие расчётного счёта».
Исследование проводилось во всех регионах присутствия Сбербанка через собственный онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта», созданный при участии дочерней компании «Деловая среда».
Алексей Грищенко, заместитель генерального директора по образовательным проектам АО «Деловая среда»:
«Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта от «Деловой среды» с момента запуска было открыто более 400 тысяч бизнесов по всей стране. В прошлом году мы увидели положительную динамику в IT-предпринимательстве: прирост относительно 2021 года составил 42%. Чаще всего такой бизнес регистрировали в Москве и Северо-Западном федеральном округе. Эта тенденция связана с ростом популярности российских веендоров и появлением свободных ниш для нового бизнеса в сегменте цифровых решений».
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