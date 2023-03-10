Сбер помогает аграриям Волгоградского региона подготовиться к весенне-полевым работам

Экономика 10.03.2023 14:06
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10.03.2023 14:06
Только за январь-февраль текущего года Сбербанк в Волгограде заключил с клиентами малого бизнеса, работающими в сельскохозяйственной отрасли, более 120 договоров на сумму 780 млн рублей. Из них более 100 договоров — по льготным программам Минсельхоза. Это в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Льготное кредитование АПК предусматривает финансирование деятельности в рамках постановления правительства РФ №1528. Основной акцент делается на поддержке финансирования предприятий АПК в период сезонно-полевых работ. Целевые займы крестьянско-фермерские хозяйства получают на приобретение семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запчастей и другое. Предприятия агропромышленного комплекса также могут получить кредитные средства на закупку сельхозживотных для формирования или обновления основного стада, а также на приобретение с/х техники и оборудования.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Поддержка агропромышленного сектора экономики — одно из приоритетных направлений для Сбербанка в Волгоградской области. Мы готовы с помощью эффективных финансовых инструментов комплексно решать задачи наших клиентов. Программы кредитования с господдержкой традиционно пользуются популярностью у сельхозпроизводителей, позволяют им подготовиться к будущей посевной кампании».
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