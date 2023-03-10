Экономика

«Открытие Авто»: треть автокредитов в России оформляют женщины

Экономика 10.03.2023 15:05
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10.03.2023 15:05


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») узнали, какие автокредиты предпочитают автоледи. С начала года чаще всего в кредит женщины оформляли новые машины LADA Granta, HAVAL Jolion и LADA Niva и подержанные KIA Rio, HYUNDAI Solaris и KIA Ceed. При этом представительницы прекрасного пола готовы брать более крупные суммы на свою мечту по сравнению с мужчинами. Средний чек автокредита среди женской аудитории составил 1,22 млн рублей за первые месяцы 2023 года.
Согласно статистике выдач банка за 2022 и 2023 гг., треть кредитов, оформляемых на покупку машины, пришлось на прекрасный пол. При этом интересно, что при одинаковом соотношении автозаемщиков во всех федеральных округах (два к одному в пользу мужчин), на Дальнем Востоке обнаружился больший процент автоледи среди заёмщиков – в кредит в банке машину за этот период взяли 41% женщин и 59% мужчин.
В 2023 году мужчины чаще оформляли автокредиты на автомобили отечественного производства, а женщины охотнее по сравнению с мужчинами покупали китайские и корейские автомобили. Среди женщин 62% автокредитов, оформленных с начала года в банке на новые автомобили, пришлось на отечественные авто, 19% - на китайские, 12% - на корейские, 4% - на европейские и 3% - на японские марки. Среди мужчин 71% оформили автокредиты на российские автомобили, 15% - на «китайцев», 8% - на «корейцев», 3% - на «европейцев» и 2% - на «японцев».  На американские марки пришлись десятые доли процента в обоих категориях.
И женщины, и мужчины предпочитали в 2023 году оформлять автокредиты на подержанные машины, первые охотнее - 60% и 56% сделок соответственно. Девушки чаще брали в займы у банка на покупку авто с пробегом марок KIA, HYUNDAI, TOYOTA, LADA и NISSAN, а мужчины - KIA, HYUNDAI, LADA, TOYOTA и VOLKSWAGEN. Популярнее у автоледи были такие модели, как KIA Rio, HYUNDAI Solaris, KIA Ceed, HYUNDAI Creta и FORD Focus, а у мужчин - HYUNDAI Solaris, KIA Rio, LADA Granta, KIA Sportage и VOLKSWAGEN Polo.
Касательно пятерки наиболее популярных брендов новых автомобилей, оформляемых в этом году в кредит, и женщины, и мужчины оказались солидарны, отдавая предпочтение маркам LADA, HAVAL, KIA, HYUNDAI и CHERY и моделям LADA Granta, HAVAL Jolion и LADA Niva. 
При этом выяснилось, что автоледи готовы брать более крупные суммы на свою мечту. Средний чек автокредита, оформленного представителями прекрасного пола в банке этой зимой, составил 1,22 млн рублей по сравнению с 1,16 млн рублей у мужчин.

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