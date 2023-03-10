«Красный Октябрь» – лидер среди производителей проката из нержавеющей стали email Print





По итогам 2022 года волгоградское металлургическое предприятие возглавило рейтинг Ассоциации «Спецсталь» ведущих производителей проката из нержавеющей стали.

Завод «Красный Октябрь» в 2022 году сохраняет лидерство в производстве плоского проката из нержавеющей стали. На долю «Красного Октября» пришлось 46,2% от общего объема производства.

Вместе с этим «Красный Октябрь» по итогам 2022 года – один из ведущих производителей сортового проката (включая трубную заготовку). За прошедший год предприятие увеличило объем производства сортового проката на 6,7% до 22399 тонн. От общего объема производства доля «Красного Октября» составила 34,6%. Этот показатель соответствует второй строчке годового рейтинга производителей.

По данным экспертов Ассоциации «Спецсталь», в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем производства основных видов продукции из нержавеющей стали в России увеличился на 6,8% и составил 152529 тонн.

Отметим, что Ассоциация «Спецсталь» составляет рейтинги производителей и поставщиков продукции из нержавеющей стали с точки зрения надежности и прочности занимаемых ими позиций. При этом основной целью является информирование российских потребителей при выборе того или иного поставщика.