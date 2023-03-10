Общество 10.03.2023 10:25
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10.03.2023 10:25
Более половины жителей Южного федерального округа крайне редко ходят к зубным врачам или вообще не лечат зубы. 23% боятся стоматологов. Три четверти положительно относятся к искусственным зубам (имплантам). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».
29% опрошенных лечат зубы постоянно по мере необходимости. 10% делают это часто, несколько раз в год. Большинство опрошенных (56%) обращаются за помощью к зубным врачам редко, не чаще одного раза в год. 5% не делают этого никогда.
При этом 57% респондентов относятся к стоматологам с уважением, еще 18% - безразлично. 23% заявили, что, несмотря на появление в стоматологических клиниках нового оборудования и относительно безболезненных способов лечения, удаления и замены зубов, боятся зубных врачей.
Россияне в целом положительном относятся к имплантам. 62% заявили о своем хорошем отношении к искусственным зубам, хотя сами не используют их. У 13% уже есть импланты. Против искусственных зубов лишь 6% опрошенных. 18% затруднились ответить на этот вопрос.
Зубная боль кажется более страшной, чем головная, 54% опрошенных. Одинаково неприятны эти два самых распространенных вида боли 30%. Только 12% считают, что головная боль страшнее зубной.
6% не тратят на лечение зубов ни копейки. У 54% эта статья расходов не превышает 10 тысяч рублей в год. 28% тратят от 10 до 30 тысяч рублей, 6% - 30-50 тысяч рублей, 4% - 50-100 тысяч рублей и 2% свыше 100 тысяч рублей в год.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 2-8 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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