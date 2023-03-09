ВТЗ совместно с регионом помог модернизировать Волжский политехнический техникум

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в рамках совместного проекта с Волгоградской областью оказал содействие в ремонте учебных мастерских Волжского политехнического техникума (ВПТ). В техникуме, который является партнером ВТЗ по федеральному проекту «Профессионалитет», модернизированы лаборатории, где проходят практические занятия по новой программе подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности.

Инфраструктура учебного учреждения обновлена в рамках соглашения о партнерстве между Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ВТЗ, техникумом и другими участниками регионального производственного кластера «Металлургия». Общие вложения в проект составили 136 млн рублей, из которых 100 млн выделены из федерального бюджета, 15 млн выделила Волгоградская область, 21 млн рублей составили инвестиции предприятия.

Были модернизированы в том числе лаборатории обработки металлов давлением, металлургии черных металлов, станков с ЧПУ, токарных работ, автоматизации технологических процессов, а также лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования. В помещениях отремонтированы кровля, потолки и перегородки, заменена система отопления, установлены новые стеклопакеты и двери. Дизайн образовательной среды теперь оформлен в корпоративной стилистике ТМК, ВТЗ и проекта «Профессионалитет».

После ремонта в лабораториях были установлены станки с ЧПУ, комплекты оборудования для промышленной автоматики, стенды-тренажеры для освоения технологии монтажа, обслуживания и ремонта промышленного оборудования, виртуальные тренажерные комплексы для проведения тренингов по металлургии черных металлов и обработки металлов давлением.

Обновленные помещения техникума продемонстрировали представителям администрации Волгоградской области, руководства ТМК и ВТЗ.





-Проект «Профессионалитет» призван сформировать новое поколение молодых специалистов, которые будут готовы бесшовно перейти со студенческой скамьи в современные цеха и содействовать развитию промышленности. Для этого нам нужно создать благоприятные условия, и обновление инфраструктуры техникумов и колледжей – важная часть этой работы. Практика в наших регионах присутствия показывает, что зачастую необходимо не только переоснастить учебные классы, но и выполнить капитальный ремонт зданий и помещений. Мы оказываем активное содействие в этой работе – это наш вклад в будущее профессионального образования, которое сегодня развивается в тесной связке с бизнесом, – сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

-Сегодня в техникуме обучаются будущие работники по самым востребованным на заводе специальностям. Совместными усилиями мы создали комфортную современную образовательную среду и ждем на производство выпускников, которые получили качественную практическую подготовку, замотивированных на продуктивный труд и готовых связать свое профессиональное будущее с новаторскими проектами в промышленности. В этом учебном году при поддержке ВТЗ по программе уже проходят обучение 125 студентов, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

ВТЗ при содействии Корпоративного университета ТМК2U тесно сотрудничает с учебными учреждениями региона присутствия, в том числе предоставляет специализированное оборудование для отработки практических навыков и помогает обустраивать учебные классы. Ранее завод оборудовал корпоративную аудиторию для студентов профильной кафедры Волгоградского государственного технического университета.