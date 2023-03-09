Волгоградские родители внесли предложения по улучшению качества питания в школах и детсадах

Накануне Международного дня школьного питания, который в 2023 году отмечается сегодня, 9 марта, в Волгограде прошли круглые столы для родителей школьников и дошколят, где мамы и папы дали обратную связь по мероприятиям, которые регулярно проводятся в школах и детских садах.

– Я была приятно удивлена тем, что существует такая взаимосвязь между родителями и организаторами питания. Мы можем задавать волнующие нас вопросы, передавать информацию и самое главное, что эти вопросы реально решаются, и мы видим положительную динамику Это здорово, что родители имеют такое право - влиять на качество питания детей в школе. Теперь я спокойна за то, как и чем питаются наши дети, – сказала мама первоклассника МОУ средней школы № 2 Марина Князева.

Родители не только поделились своим мнением о проведенных родительских контролях в школах, но также внесли предложения по улучшению качества услуги школьного питания.





– Сегодня говорили о том, как сделать, чтобы наши дети кушали в столовой с радостью и удовольствием. Ведь этот аспект зависит не только от школы, но от родителей. Важно и в семье доносить до детей, что питание в школьной столовой вкусное и полезное и оно сохраняет здоровье ребенка. А также сегодня мной были внесены предложения по расширению меню за родительскую плату. Мне бы хотелось, чтобы его разнообразили более сытными блюдами, – поделился папа шестиклассницы гимназии №16 Владимир Стекольников.

На круглом столе для родителей дошколят мамы поделились впечатлениями от конкурса по приготовлению блюд из меню детских садов и составлению 20-дневного рациона по всем правилам полезного питания и рассказали какие блюда из этого меню стали любимыми в их семьях.

– На мастер-классе мы учились готовить не самые любимые детьми блюда из меню детских садов. Теперь в домашнем меню нашей семьи появились - рыбное суфле, творожная запеканка, а самыми любимыми стали ленивые голубцы. Дети с удовольствием их едят теперь не только в саду, но и дома. А мы с нетерпением ждем новых мероприятий, в которых будут принимать участие не только мамы, но и детишки, – рассказала Валентина Минаева, мама воспитанника детского сада №326.

– Сегодня прошла очень теплая встреча, на которой мы поделились впечатлениями от конкурса. И рассказали, как мы самостоятельно разрабатывали и готовили дома меню на 20 дней вместе с детьми. Наше меню состояло из завтраков. Мы смогли создать новые блюда, добавить их в домашнее меню и прийти к тому, что детей надо кормить правильным и здоровым питанием. И самое главное, что сын принимал участие в процессе готовки, и блюда, приготовленные своими руками, стали любимыми в его рационе. Нам очень понравился такой формат взаимодействия, ждем новых мероприятий, – поделилась впечатлениями от встречи мама воспитанника ДОУ № 345 Мария Мартынова.

Напомним, что конкурс, проведенный в конце прошлого года состоял из двух этапов. На мастер-классах мамы познакомились с меню детских садов, узнали все тонкости приготовления этих блюд, а после вместе в детьми составили 20-дневный рацион по всем правилам полезного питания. Цель мероприятия – дать возможность родителям узнать, как готовят для их малышей в детсадах, продегустировать блюда из обновленного меню и внести свои предложения в рецептуру блюд. А также вовлечь родителей в тему здорового питания и внедрить блюда из меню детских садов в домашний рацион.

Организатором круглых столов для родителей выступила Ассоциация ПСПиОН. Цель этих мероприятий – получение обратной связи от родителей по организации питания в школах и садах, а также возможность обсудить все волнующие их вопросы и максимально погрузить мам и пап в «жизнь» столовых учебных учреждений.

– Это уже третий раз, когда мы организуем круглый стол для родителей, а вот круглый стол для мам дошколят мы проводили впервые. По итогам этой работы мы видим, что все больше родителей переходят от негатива в конструктив, хотят больше знать, задавать вопросы и получать ответы. Откровением стало то, что было много предложений от родителей по вариантам взаимодействия с нашей организацией и операторами питания. Практика показала, что такие круглые столы - это отличный инструмент для налаживания более тесного контакта с родителями. Поэтому мы будем продолжать проводить такие мероприятия, – сказала заместитель руководителя по связям с общественностью «ПСПиОН» Алла Порхун.

Проверить качество оказываемой услуги по питанию в школах и детских садах можно, записавшись на родительский контроль. Для этого необходимо обратиться в администрацию образовательного учреждения или позвонить по телефону горячей линии общественной организации «ПСПиОН» +7909 377 30 43.