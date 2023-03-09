Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих туристов из Волгограда

Общество 09.03.2023 10:20
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09.03.2023 10:20
МТС с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования проанализировала* зимние поездки россиян. За сезон число путешественников из Волгограда в Таиланде выросло более чем в два раза в годовом сопоставлении.
Абсолютным лидером по числу длительных поездок зимой 2022-2023 у россиян стал Таиланд. За сезон число путешественников из Волгограда в Таиланде выросло более чем в два раза в годовом сопоставлении. С учетом всех стран мира в Таиланде перезимовал каждый десятый путешественник, оставшись там в среднем на один месяц. Если рассматривать только поездки в дальнее зарубежье, то Таиланд занимает почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года.
По данным МТС Travel и МТС Исследований, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в сезон 2022-2023, выросло по всем направлениям в среднем на 12% в годовом сопоставлении. Особый рост популярности пришелся на южные и юго-восточные азиатские страны: Вьетнам посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию – в пять раз, Индию – в два раза больше.
В исследовании анализировались поездки длительностью более трёх недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. На такой длинный отпуск в последние три года решается 10% путешественников, которые отправляются за границу в зимние месяцы. Больше всего россиян – 45% – проводят зимой за границей до одной недели.
Впервые за три года в ТОП-5 стран дальнего зарубежья, где зимуют россияне, попали Индонезия и Индия. Возросший интерес к ним можно объяснить ослаблением карантинных ограничений и более простой логистикой по сравнению с европейскими направлениями, а также открытием прямого авиасообщения с Индией. В прошлом году четвертую и пятую строчки в аналогичном рейтинге занимали Испания и Германия – по 4% путешественников из России выбирали эти страны для длительного отпуска.
*Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 марта в 2021-2023 годах. В анализе учитывались поездки длительностью более трех недель.
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