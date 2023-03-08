«Динамо-Синара» 9 марта примет в Волгограде ростовчанок



Завтра, 9 марта гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на домашней площадке с командой «Ростов-Дон» в рамках 7-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги. Как сообщает ИА «Высота 102», хозяйки завтрашней игры, которая пройдёт в спортивном комплексе «Динамо» на ул. Новороссийской, 2, на данный момент занимают седьмую позицию в группе «А» суперлиги. Сине-голубые набрали 25 очков в 29 играх. Их соперницы за столько же матчей заработали 45 баллов и в таблице идут на лидирующих позициях - на втором месте.

В этом сезоне команды встречались дважды в чемпионате. И в Волгограде, и в Ростове-на-Дону победы остались за дончанками. В первой встрече, которая состоялась в октябре прошлого года, динамовки уступили со счётом 19:31. А второй матч, прошедший в январе, также завершился в пользу ростовских гандболисток - 33:25. Ещё один поединок между клубами состоялся в рамках Кубка России. И снова победу одержал коллектив с берегов Дона - 33:22.Напомним, в предыдущем туре и «Динамо», и «Ростов-Дон» проиграли своим оппоненткам. Сине-голубые на выезде уступили «Астраханочке» со счётом 26:29. А их завтрашние соперницы на своей арене были повержены единоличным лидером турнира столичным ЦСКА - 31:26. У ростовчанок после этой поражения сменился наставник. Вместо Эдуарда Кокшарова исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Бурмистров.

Начало матча между клубами «Динамо-Синара» и «Ростов-Дон» - в 18-30. Это будет первый тур после перерыва на встречи сборных. Обе команды делегировали в расположение национальной команды по несколько своих гандболисток. И они в составе российской сборной стали победителями товарищеского турнира «Кубка Дружбы».



Автор: Иван Тюгаев

Фото: «Динамо-Синара» / vk.com

