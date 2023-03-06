Банк «Открытие» упростил управление ликвидностью для корпораций

Экономика 06.03.2023 19:02
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06.03.2023 19:02
Для выгодного использования свободной ликвидности компаниям теперь достаточно подписать генеральное соглашение-оферту в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» и выбрать вариант начисления процентов.
Упрощенная процедура управления сделками позволит корпоративным клиентам эффективнее распоряжаться остатками средств на расчетных счетах. Банк «Открытие» предлагает несколько выгодных вариантов начисления процентов, исходя из ежедневного, ежемесячного или неснижаемого остатка, а также виртуальный овернайт. При этом клиентам предоставляются гибкие условия, в том числе опция «заморозки» на счете суммы неснижаемого остатка для более высокой доходности.
Благодаря современному цифровому сервису «Открытие-Бизнес Онлайн» клиенты могут управлять ликвидностью в рамках «единого окна», выбирать новые предложения и получать индивидуальные условия по размещению.
— Заключение генерального соглашения онлайн упростит управление остатками на расчетных счетах. Теперь это можно делать в интернет-банке за несколько минут: не нужно приезжать в офис и подписывать договор, — рассказала Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба «Транзакционный бизнес» корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие». — Главное преимущество получения дохода на остаток для холдингов и корпораций – возможность свободно пользоваться расчетным счетом: средства не нужно переводить в депозит и они не блокируются в момент сделки. При этом размер поддерживаемого остатка влияет только на начисление процентов.
Мы постоянно улучшаем наш сервис для более выгодного использования ликвидности клиентами. Ранее появилась возможность заключить генеральное соглашение онлайн для подключения депозитных продуктов.
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».
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