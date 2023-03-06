



Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») начал выдачу залоговых кредитов на премиальные авто по сниженным ставкам. Минимальная ставка установлена на уровне от 9,9% годовых в рублях. Сумма кредита увеличена до 12 млн рублей.

Получить финансирование на покупку машины в рамках программы «Открытие Промо Премиум» возможно на сумму от 3 до 12 млн рублей на новые и от 3 до 10 млн на поддержанные автомобили, по единой ставке от 9,9% для обоих сегментов. Срок кредитования - до 7 лет, минимальный первоначальный взнос - от 20%. Наилучшие кредитные условия доступны при подключении опции «Ставка автомобилиста».

— Мы предлагаем рынку новый продукт для премиального сегмента автомобилей. От базовой линейки кредитных продуктов его отличает повышенная сумма, при этом процентная ставка является одной из лучших на рынке, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — Новая кредитная программа будет особенно актуальна для покупателей новых китайских машин премиум-класса и автомобилей, ввезенных по параллельному импорту.

Автолюбители в банке «Открытие» могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог. В «Открытие Авто» также доступна программа рефинансирования автокредитов, оформленных в сторонних банках.



