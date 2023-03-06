Здравоохранение

72% пользователей телемедицины — женщины

Здравоохранение 06.03.2023 10:30
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06.03.2023 10:30


За последний год женщины обращались за телемедицинскими консультациями по полисам «Росгосстраха» в 2,5 раза чаще, чем мужчины. 
- У телемедицины есть неоспоримое преимущество перед очными консультациями врачей – это способ получить мнение специалиста буквально здесь и сейчас без отрыва от детей и работы, при этом не тратя времени на дорогу. По нашим оценкам, женщины более активно пользуются телемедициной, чем мужчины, потому что, во-первых, не хотят откладывать вопрос и заниматься самолечением с надеждой на то, что «само пройдет», во-вторых, уровень доверия к телемедицине у женщин намного выше, чем у представителей сильного пола, — считает Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах». — Но основная причина популярности телемедицины у прекрасной половины человечества – это дети, то есть, женщины, с одной стороны, консультируются по детским жалобам, с другой – используют удаленный формат консультаций для себя, когда им не с кем оставить маленьких детей.
Самыми активными пользователя телемедицины оказались женщины в возрастной категории от 31 до 40 лет, на их долю пришлось 25% консультаций. Среди представителей обоих полов можно выделить детские консультации: на возрастную группу до 10 лет приходится 31% от всех консультаций. Дамы после 60 лет традиционно предпочитают очные визиты к врачам-специалистам.
Самыми популярными специалистами для телемедицинских консультаций у женщин стали терапевт, акушер-гинеколог и невролог. Далее следуют гастроэнтеролог, эндокринолог и оториноларинголог.

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