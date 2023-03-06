Инструментами господдержки в прошлом году с помощью Сбера воспользовались 100 тыс. малых и средних предприятий
Экономика 06.03.2023 10:04
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06.03.2023 10:04
Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей. Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля Сбера сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4 с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки».
С помощью Сбера инструментами господдержки в прошлом году воспользовались 100 тыс. малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей. Чтобы упростить бизнесу получение льготных кредитов, банк продолжает развивать «Конструктор госпрограмм», который помогает выбрать подходящую программу и подать заявку. В сервисе уже представлено 22 программы господдержки: 5 федеральных и 17 региональных. В 2022 году в нём реализовано 13 тыс. сделок на 105 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в 2021-м.
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