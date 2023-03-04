8 моментов, которые нужно знать до переезда за границу





Для многих переезд за границу кажется чем-то трудным и непонятным. Эксперты советуют иметь четкий план действий, что упростит переезд. При этом рекомендуется выбирать государства, которые более лояльно относятся к получению их гражданства, а также не забывать о таких важных моментах, как налоги, язык, культура в целом и другое.

Упростить процесс переезда помогают миграционные специалисты. К примеру, компания Migration Union специализируется на миграционном праве и оказывает помощь в оформлении ВНЖ в странах Европы. Больше информации на сайте: https://migrationunion.com/

Что необходимо изучить до переезда в другую страну

Конечно, для такого кардинального шага в первую очередь требуется ваше желание и взвешенное решение. При этом желательно заранее изучить информацию о стране, в которую планируется переезд.

Первое. Визовый режим

Необходимо разузнать все нюансы законного основания приезда в страну. Это важно, чтобы в результате не было проблем с законом и депортации.

Второе. Получение статуса

Изучить возможность предоставления вида на жительства, гражданства, в какие сроки можно получить тот или иной статус и что для этого надо.

Третье. Язык

Всем понятен тот факт, что без знания местного языка вам будет сложно на новом месте жительства. Знание языка может обеспечить и хорошую работу, и новые знакомства. По сути, комфортная жизнь в другой стране во многом зависит от владения языком.

Четвертое. Работа

Без легального трудоустройства не возможно комфортно чувствовать себя на новом месте. Хорошая должность, прежде всего, зависит от опыта и образования, желательно хорошее знание языка.

Пятое. Налоговая система

Ставки на доход физических лиц отличаются в разных странах. Это вопрос надо тщательно изучить, чтобы спланировать финансовую составляющую своей жизни.

Шестое. Жилищный вопрос

Место проживания необходимо подготовить заранее. Кстати, арендовать квартиру можно через интернет.

Седьмое. Образование

Для семей с детьми важно понять, где, в каком учебном заведении и на каких условиях будут они получать образование.

Восьмое. Климатические условия

Климат страны для проживания тоже может иметь значение: учитывайте ваши предпочтения в соответствии с вашим здоровьем.