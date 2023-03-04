Полезно знать

8 моментов, которые нужно знать до переезда за границу

Полезно знать 04.03.2023 16:42
0
04.03.2023 16:42


Для многих переезд за границу кажется чем-то трудным и непонятным. Эксперты советуют иметь четкий план действий, что упростит переезд. При этом рекомендуется выбирать государства, которые более лояльно относятся к получению их гражданства, а также не забывать о таких важных моментах, как налоги, язык, культура в целом и другое.
Упростить процесс переезда помогают миграционные специалисты. К примеру, компания Migration Union специализируется на миграционном праве и оказывает помощь в оформлении ВНЖ в странах Европы. Больше информации на сайте: https://migrationunion.com/.
Что необходимо изучить до переезда в другую страну
Конечно, для такого кардинального шага в первую очередь требуется ваше желание и взвешенное решение. При этом желательно  заранее изучить информацию о стране, в которую планируется переезд. 
Первое. Визовый режим
Необходимо разузнать все нюансы законного основания приезда в страну. Это важно, чтобы в результате не было проблем с законом и депортации.
Второе. Получение статуса
Изучить возможность предоставления вида на жительства, гражданства, в какие сроки можно получить тот или иной статус и что для этого надо.
Третье. Язык
Всем понятен тот факт, что без знания местного языка вам будет сложно на новом месте жительства. Знание языка может обеспечить и хорошую работу, и новые знакомства. По сути, комфортная жизнь в другой стране во многом зависит от владения языком.
Четвертое. Работа
Без легального трудоустройства не возможно комфортно чувствовать себя на новом месте. Хорошая должность, прежде всего, зависит от опыта и образования, желательно хорошее знание языка.
Пятое. Налоговая система
Ставки на доход физических лиц отличаются в разных странах. Это вопрос надо тщательно изучить, чтобы спланировать финансовую составляющую своей жизни. 
Шестое. Жилищный вопрос
Место проживания необходимо подготовить заранее. Кстати, арендовать квартиру можно через интернет.
Седьмое. Образование
Для семей с детьми важно понять, где, в каком учебном заведении и на каких условиях  будут они получать образование. 
Восьмое. Климатические условия
Климат страны для проживания тоже может иметь значение: учитывайте ваши предпочтения в соответствии с вашим здоровьем. 
Реклама. ООО «ЛИГАЛВЭЙ»
erid:4CQwVszH9pSXqfGHveo

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Полезно знать
21.02.2023 17:14
Полезно знать 21.02.2023 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.02.2023 10:28
Полезно знать 20.02.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.02.2023 15:21
Полезно знать 15.02.2023 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.02.2023 16:03
Полезно знать 09.02.2023 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.01.2023 15:44
Полезно знать 19.01.2023 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.01.2023 13:15
Полезно знать 14.01.2023 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
11.01.2023 12:07
Полезно знать 11.01.2023 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
30.12.2022 11:45
Полезно знать 30.12.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.12.2022 19:16
Полезно знать 27.12.2022 19:16
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.12.2022 18:30
Полезно знать 27.12.2022 18:30
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.12.2022 14:59
Полезно знать 22.12.2022 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.12.2022 14:10
Полезно знать 22.12.2022 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.12.2022 14:39
Полезно знать 20.12.2022 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.12.2022 19:02
Полезно знать 19.12.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.12.2022 12:02
Полезно знать 15.12.2022 12:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:18
Полиция в ТРК Волгограда и Волжского проверяет места сбора подростковСмотреть фотографии
16:20
Житель Подмосковья за 100 тысяч рублей согласился сжечь чужую машину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:34
Житель Камышина Владислав Бурцев погиб на СВОСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде двух водителей поймали за пьяную езду без правСмотреть фотографии
14:15
От санкций до полной «Победы»: интервью замгубернатора Юрия Седова ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:54
В Волгограде судья попросился в отставку после смертельного ДТПСмотреть фотографии
12:39
«Девочку перевели, ее отец в реанимации»: появились новые данные о состоянии пострадавших при взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографии
12:03
Ветеран-долгожитель умерла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
«Открытие Авто»: в феврале параллельный импорт помог снизить цены на популярных «корейцев»Смотреть фотографии
10:20
Тела двух человек нашли на месте пожара в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Волгоградец выложил из бисера портрет СталинаСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде иномарка сбила перебегающего дорогу 3-летнего ребенкаСмотреть фотографии
08:42
В Волгограде осудят торговавшего госнаградами антиквараСмотреть фотографии
07:51
В Волгоградской области простились с бойцом из «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Панда» Ренатом ДуяковымСмотреть фотографии
20:43
Дождь со снегом и шквалистый ветер: какая погода ждет волгоградцев на выходныхСмотреть фотографии
19:21
Пострадавших при взрыве газа в Елани доставили в тяжелом состоянии в ВолгоградСмотреть фотографии
19:12
Волгоградка с двумя детьми отравилась угарным газомСмотреть фотографии
19:11
В Волгограде выбрали «Женщин года-2022»Смотреть фотографии
18:46
«Выбрасывают мертвых в мешках»: в хуторе Волгоградской области нашли свалку павших животныхСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде от коронавируса умерла 69-летняя женщинаСмотреть фотографии
17:06
Опубликовано видео пожара после взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
«Подвиг веры и долга»: в Волгоградской области увековечили память погибшего на СВО бойца ОМОНСмотреть фотографии
16:03
Число пользователей нейросетей выросло в пять разСмотреть фотографии
15:14
Мэр города коммунальных катастроф в Волгоградской области досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
15:00
«Они оставят меня без пенсии»: «Ситиматик-Волгоград» третирует инвалида за чужой долгСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде жильцы дома на ул. Дубовской шесть дней разыскивают горячую водуСмотреть фотографии
14:15
Телесериал продюсера Сергея Жигунова продают для погашения долгов волгоградскому банкуСмотреть фотографии
14:00
ЕвроХим-ВолгаКалий поставил в Краснодарский край первую партию гранулированных удобренийСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде задержали семейную пару наркодилеровСмотреть фотографии
11:47
Жительница Волжского получила смертельные ожоги, принимая ваннуСмотреть фотографии
 