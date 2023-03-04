



Пострадавшую от взрыва газа в Волгоградской области 12-летнюю девочку перевели из реанимации в палату, ее состояние стабилизировалось.

Напомним , что накануне вечером девочку и ее отца доставили на вертолетах санитарной авиации из Елани в ожоговый центр на базе больницы №25 Волгограда. Тогда сообщалось, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в отделение реанимации. Сегодня, 4 марта, врачи озвучили новые данные о состоянии мужчины и его дочери.

- Девочка переведена в палату ожогового отделения, состояние средней степени тяжести. Мужчина продолжает лечение в реанимации ожогового отделения, состояние тяжёлое, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.













ЧП произошло 3 марта в частном доме на ул. Заводской в поселке Елань, где проживала семья из трех человек. В результате взрыва, прогремевшего около 6 утра, погибла 43-летняя женщина. Ее труп был обнаружен в ходе разбора завалов. От дома практически ничего не осталось. 45-летний мужчина и 12-летняя девочка получили ожоги и были госпитализированы.

В СУ СК по Волгоградской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В рамках расследования дела назначены ряд экспертиз. Предварительной причиной происшествия названо нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

Фото: ИА «Высота 102» / прокуратура Волгоградской области