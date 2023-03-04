Ветеран-долгожитель умерла в Волгоградской области





Ветеран педагогического труда Александра Митрофановна Мельникова скончалась на 102-ом году жизни в Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», соболезнования семье выразила администрация Филоновского сельского поселения Новоаннинского района.

Александра Митрофановна родилась 21 ноября 1921 года в станице Филоновской. Окончила Михайловское педагогическое училище. Всю свою жизнь работала учителем математики в Бочаровской сельской школе Новоаннинского района. Будучи на пенсии, Александра Митрофановна вернулась на свою малую Родину - в станицу Филоновскую.

Учащиеся и педагоги Филоновской средней школы относились с почтением к ветерану и ежегодно поздравляли Александру Митрофановну со всеми праздниками.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me



