Ветеран-долгожитель умерла в Волгоградской области

Общество 04.03.2023 12:03
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04.03.2023 12:03
Ветеран педагогического труда Александра Митрофановна Мельникова скончалась на 102-ом году жизни в Волгоградской области.
Как сообщает ИА «Высота 102», соболезнования семье выразила администрация Филоновского сельского поселения Новоаннинского района.
Александра Митрофановна родилась 21 ноября 1921 года в станице Филоновской. Окончила Михайловское педагогическое училище. Всю свою жизнь работала учителем математики в Бочаровской сельской школе Новоаннинского района. Будучи на пенсии, Александра Митрофановна вернулась на свою малую Родину - в станицу Филоновскую.
Учащиеся и педагоги Филоновской средней школы относились с почтением к ветерану и ежегодно поздравляли Александру Митрофановну со всеми праздниками.
Фото: Новоаннинский сегодня / t.me
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