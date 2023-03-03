Сбер начал тестировать телефонный банкинг для населения

Экономика 03.03.2023 15:29
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03.03.2023 15:29
В кредитной организации пояснили, что процесс оформления продукта с использованием телефонного банкинга является полностью дистанционным.
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сбербанк начал тестировать телефонный банкинг для физических лиц. Пока таким образом можно получить потребительский кредит, сообщила журналистам вице-президент, директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина.
-Мы будем делать это постепенно, начнем с наших самых цифровых продуктов, которые требуют минимальных действий со стороны клиента. Уже запустили пилот с потребительскими кредитами в конце прошлого года. Следующий шаг - оформление более сложных для клиентов продуктов с помощью видеозвонка, - сказала она.
В Сбере пояснили, что процесс оформления продукта с использованием телефонного банкинга полностью дистанционный и не требует визита в офис. При этом он дает возможность клиенту передумать брать кредит после получения одобрения.
По словам Левиной, сейчас у Сбера 11 кол-центров, в которых работают порядка 7 тыс. человек на первой линии.
-Мы не целимся в 100%-ную автоматизацию. При текущей сложности банковских продуктов и развитии технологий это не выглядит реальным. Сейчас у нас примерно 70% вопросов решается ботом - в звонках и в чат-боте. В то же время, например, пять лет назад автоматизация была 20%-ной, - отметила она.
Левина также рассказала, что в этом году Сбер планирует добавить новую функцию "перебивания" бота при телефонных звонках клиентов банка. "Это позволит повысить его эмпатичность и сделать общение для клиентов еще более комфортным. Функция уже тестируется. На данном этапа наша задача - настроить процесс так, чтобы исключить возможность некорректного перебивания, когда бот может просто замолчать от какой-то случайной фоновой речи, а клиент не поймет, что случилось", - сообщила она.
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