Экономика 03.03.2023 16:28
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03.03.2023 16:28
Продукт «Промо Китай Плюс» банка «Открытие» вошел в тройку наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства по версии Банки.ру.
Эксперты оценили, на каких условиях сегодня в банках можно оформить автокредит на самые продаваемые китайские марки (Haval и Geely), и составили подборку наиболее выгодных предложений с точки зрения итоговой переплаты. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных параметрах рейтинга для клиентов «с улицы».
Третье место в рейтинге заняло предложение банка «Открытие» «Промо Китай Плюс» с базовой ставкой 15,9% годовых. Если заемщик решит оформить кредит с услугой «Ставка автомобилиста», ставка уменьшится на 4 процентных пункта. При оформлении займа с личным страхованием дополнительный дисконт к ставке составит еще 2 процентных пункта. В итоге минимальная ставка по продукту начинается от 9,9% годовых в рублях.
Помимо марок Haval и Geely, кредит по спецпрограммам в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») выдается на покупку китайских автомобилей брендов Chery, Cheryexeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Great Wall, Hongqi, JAC, Omoda, Skywell, Tank, Voyah. Доступная сумма финансирования - до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.
По итогам 2022 года банк «Открытие» вошел в тройку лидеров по объему выдач автокредитов. За прошлый год клиенты «Открытие Авто» оформили автокредиты более чем на 71 млрд рублей, за первые 2 месяца 2023 г. - на 15 млрд рублей. Почти каждый десятый автокредит, оформленный с начала года в банке на покупку новой машины (9%), пришелся на китайские марки.
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